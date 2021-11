Carmelita Salinas: así compartió set de filmación con uno de los grandes en Hollywood

Hablar de Carmen Salinas nos abre la pauta para buscar y encontrar decenas de apariciones en películas, obras de teatro, fotonovelas, programas de televisión, telenovelas, ‘reality show’, hasta de política y futbol con sus Chivas, por ello no deja de causar tristeza que ‘Carmelita’, como cariñosamente se le llama en el medio de la farándula a la señora Salinas, esté pasando por un momento tan complicado de salud.

Los reflectores de otras latitudes también han volteado la mirada hacía nuestro país para obtener el apoyo y el trabajo de ‘Carmelita’ (y de otros grandes actores mexicanos) en sus producciones.

Tal es el caso del afamado director de cine Tony Scott, quien en 2004 estrenó una de sus películas de acción que mayor atención captó en el público mexicano, por la trama, por las escenas (filmadas en la Ciudad de México y Puebla) y el elenco que incluía a varios de los actores mexicanos del momento (Jesús Ochoa, Roberto Sosa, Mario Zaragoza) y la aparición en una actuación antagónica de Carmelita Salinas junto con el ganador del Oscar, Denzel Washington, quien ganó el Oscar por ‘Día de entrenamiento’ del director Antoine Fuqua.

La película que fue un éxito en taquilla, tanto en México como en el mundo, se tituló ‘Hombre en llamas’, y contó con la participación de otros actores y figuras de renombre tanto en el mercado norteamericano como en el latino, figuras de la talla de Christopher Walken, Mickey Rourke (antes de que se desgraciara el rostro), el salsero Marc Anthony, Radha Mitchell y el talento sin igual de una pequeñita y adorable, Dakota Fanning.

Carmelita Salinas a lado de Denzel Washington en 'Man on Fire' (Foto: YouTube)

La combinación de estilos, entre el talento estadunidense y el mexicano (además del latino), surtió efecto, las salas de cine se llenaron por varias semanas, la discusión en los medios de comunicación sobre la actuación del equipo mexicano fue muy positiva, incluida desde luego la actuación de Carmelita Salinas.

La cinta de acción que toma como eje central el secuestro de la pequeña hija del protagonista (Anthony) por parte de un criminal mexicano (Sosa), teniendo como cómplices a las autoridades corruptas mexicanas (Ochoa), tienen un momento climático cuando ‘Creasy’ (Washington) el guardaespaldas de ‘Pita’ (Fanning), se decide a ‘cazar’ uno por uno a los secuestradores de la niña al más puro estilo de Hollywood.

El director de cine Antoine Fuqua en la premiere en México de 'Man on Fire'

(Foto: Cuartoscuro)

Locaciones e historia de lujo

Y es aquí donde el director nos regala una escena fastuosa con Carmelita y Denzel, en un edificio (El Cine Opera), ella es la cuidadora de los secuestrados, hasta ahí se traslada el protagonista con el fin de acabar con los maleantes, pero se encuentra con la sorpresa de que el personaje de Carmen Salinas le dice algo revelador que le dará un giro a la historia.

No les contamos más por si no han visto la película, (que por cierto está disponible en Star Plus), pero no pueden dejar de verla, ya que es una muestra más de que en México existe talento y mucho.

Otro punto genial de la película son las locaciones, lugares emblemáticos de la Ciudad de México como la Condesa, Coyoacán, la Plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico de la capital, las barrancas de Álvaro Obregón, la zona de Reforma Lomas, los bajo puentes de Insurgentes, Santa María la Rivera, la San Rafael, en fin, lugares que son icónicos en la capital.

Finalmente, no nos queda más que esperar que Carmelita Salinas se recupere, merece reponerse y retomar su carrera prolífica, nos gustaría verla de nueva cuenta compartir el set o el escenario con gente de renombre como Denzel Washington, de quien declaró que fue un ‘encanto’ trabajar con él.

