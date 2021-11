Cancelan programa de Aylín Mujica en Telemundo; esto es lo que sabemos

La cadena Telemundo bajó del aire una de sus emisiones más ‘nuevas’ en el espacio televisivo, conducido por la actriz y modelo cubana Aylín Mujica y su compañero Rodner Figueroa, se trata de ‘El Colador’, programa que en un principio estaba previsto que sustituyera a ‘Suelta la Sopa’, sin embargo, los números no fueron los esperados y dejó de transmitirse.

La noticia fue un duro golpe para Mujica, quien a pesar de su belleza, carisma y simpatía, no pudo conquistar a la audiencia, razón por la que el proyecto fue cancelado y ahora se está en planes para ver el proyecto que pueda surgir como un enlace con las emisiones denominadas ‘reality show’ que son la carta fuerte dentro de la parrilla de la televisora.

Mujica y Figueroa, no pudieron consolidar una propuesta fresca para poder enlazar los programas como ‘Así se baila’ que es un 'exitazo' para Telemundo, el programa conducido por Jaqueline Bracamontes, es uno de los más vistos en la cadena y de los más controvertidos por las actuaciones cada domingo de gala de sus participantes y la integración de mujeres guapísimas como Adamari López que cada semana generan conversación por sus atuendos y sus puntos de vista como juez.

Así como 'La casa de los famosos', programa que día con día presenta temas polémicos, sin embargo, tampoco permearon en el programa conducido por Figueroa y Mujica.

'El Colador' no fue del agrado de la gente y dejó su espacio en Telemundo (Foto: Telemundo)

En espera de una nueva propuesta

Ese envión era el objetivo primordial de ‘El Colador’, ser la ventana para promocionar no solo a ‘Así se baila’ sino a los programas de mayor raiting en la televisora, entrevistas, participaciones de quienes actualmente dan la nota como los casos antes mencionados de Adamari y Jaqueline o recientemente la sensualidad de Mariana Seoane, sin embargo, no sucedió y puede ser la razón principal para que se haya dejado de transmitir.

Por el momento, no existe un comunicado oficial por parte de Telemundo y los conductores no han hablado al respecto, y por ahora queda descartado que vaya a sustituir al programa de espectáculos de la cadena que es ‘Suelta la sopa’ mismo que vive sus últimas semanas al aire.

Otra de las razones por las que probablemente el programa salió del aire, versan sobre el hecho de que ambos conductores no convencieron a la audiencia, Figueroa por no convencer con su estilo al público y Aylín la principal crítica es que ella no es periodista de espectáculos y por lo tanto, no convenció al público con sus participaciones dentro del programa.

