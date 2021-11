Boys Over Flowers: Actores muestran su amor por México y emocionan a sus fans

Ha pasado más de una década del estreno de "Boys Over Flowers", que sería el drama coreano más conocido y famoso a nivel mundial y con el que Lee Min Ho saltó a la fama. Esta serie formó parte de la llamada Ola Hallyu.

Fue una adaptación de un manga japonés y la segunda versión de este dorama, pero la que más ha tenido éxito. Hoy en día, solo cuatro de los 5 protagonistas se mantienen trabajando como actores.



Actualmente, puedes ver el drama en Netflix, en su versión coreana y china, pues se mantiene como uno de los favoritos de las fans. Además, Lee Min Ho es uno de los actores más famosos y las fans mexicanas han mostrado su amor por el idol en varias ocasiones, también Goo Hye Sun. Así fueron los momentos que emocionaron a las fans de tierras aztecas.

Actores de BOF muestran su amor por México

En 2016, Lee Min Ho protagonizó otra de sus series populares, "The Legend of the blue sea". Su club de fans, Minoz México Oficial decidió apoyarlo durante las grabaciones y les fue posible enviarle un carrito de café hasta el set. Este es un regalo muy común entre idols, ya que a veces tienen largas jornadas, por lo que pueden comer y beber ahí mismo.



El actor se mostró sorprendido de tener fans desde México, agradeció el gesto y les envió una foto con todo y autógrafo, asegurando que quería visitar nuestro país.

Otra de las actrices que emocionó a las fans fue Goo Hye Sun, protagonista y compañera del actor en Boys Over Flowers. La joven realizó un viaje sorpresa a México y ofreció una entrevista para hablar de su experiencia como artista, otra de sus facetas.

Quien también ha mostrado su amor por las fans mexicanas es Kim Hyung Joon, exintegrante del grupo SS501. El cantante ha visitado nuestro país con su concierto en solitario, incluso demostró que es el rey del español al saludar a sus fans.

Te puede interesar: Cha Eun Woo: Esta es la sorpresa que le dio a una fan y es la envidia de AROHA, conoce la razón

.