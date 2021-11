Netflix: La serie perturbadora no apta para sensibles; ideal para ver este 10 de noviembre |TRÁILER

Desde hace más de un año, la crisis sanitaria por coronavirus llegó a México, y desde entonces, las personas tienen mayor interés por encontrar entretenimiento sin salir de casa.

Es bajo este panorama que, con mayor frecuencia, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Sin embargo, las películas dentro de las listas de reproducción de la famosa empresa de streming estadounidense no son su único atractivo, pues las series en Netflix cada vez toman mayor relevancia.

Las series dentro de Netflix

Desde la llegada de la crisis sanitaria, las personas han demostrado que bajo el aislamiento domiciliario, ha surgido una nueva oportunidad para ver series en casa, esto debido a que antes del trabajo o la escuela online, los usuarios pasaban menos tiempo en sus hogares y con ello tenían menos tiempo para adentrarse en series del catálogo de Netflix.

Por esta razón, hemos preparado una serie que se encuentra alojada dentro de la plataforma de logo rojo, Netflix, en donde se suben constantemente diversos contenidos respecto a géneros de cine.

Ésta es una de las series más oscuras en la plataforma. Foto: Especial

Una de las más vistas

Se trata de "The end of the fun***in world", una serie que de acuerdo a la crítica especializada es una de las más llamativas de la plataforma debido a su contenido crudo y que aborda distintas temáticas, principalmente juveniles.

"The end of the fun***in world" es una serie que es considerada oscura, sangrienta y perturbadora, esto debido a que es protagonizada por jóvenes con pensamientos homicidas y oscuros.

En suma, ésta producción es catalogada como una oscura comedia basada en en la novela gráfica de Charles S. Forsman, misma que fue un éxito en 2013.

De qué trata la serie

Ésta producción sigue la historia de Charlie Covell, quien trae a la pantalla chica la historia de James, un joven psicópata, que conoce a Alyssa, una adolescente rebelde, quienes comienzan un viaje por carretera en busca del padre de la chica. Cuenta con dos temporadas que podrás disfrutar en un sólo fin de semana.

La serie estadounidense retrata temas sociales pero también acerca de la sexualidad y las preferencias sexuales; las relaciones de pareja y las rupturas amorosas.

A continuación te presentamos el tráiler de ésta producción que es considerada una de las joyas ocultas y oscuras dentro de la plataforma que comenzó a impartir contenido por streaming desde 2008.

