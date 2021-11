HBO MAX: Esta BRUTAL serie con Cristin Milioti te hará cuestionarte sobre los límites de pareja

Cristin Milioti fue una de las partes medulares de la última temporada en la serie "How I Meet Your Mother" con el papel de Tracy McConell. Desde entonces ha participado en varios proyectos en los que no ha destacado como lo hizo en el pasado, hasta ahora.

Recientemente HBO Max decidió darle un voto de confianza a la intérprete para ser la estrella de la serie "Made for love", una entrega de ciencia ficción que recuerda a "Black Mirror" con un poco de humor negro.

Esta apuesta estrenada en 2021 tiene una temporada de ocho episodios que no duran más de 30 minutos y que en conjunto muestran la historia de una mujer tratando escapar del una relación tóxica.

HBO Max está por estrenar su respuesta a Sex Education; 3 razones para verla

Cristin Milioti protagoniza este drama.

¿De qué se trata?

Hazel Green (Cristin Milioti) es una mujer que cuenta con todos los privilegios que le puede dar estar casada con un hombre multimillonario que a pesar de ser un poco extravagante suele tener la cartera y el corazón abierto con ella.

Cuando la pareja cumple 10 años de matrimonio, él decide, sin consultarle antes a su esposa, que serán conejillos de indias para un experimento científico que consiste en introducirle a ambos un chip en el cerebro.

Con esta tecnología los dos fusionarán sus mentes y compartirán todos sus pensamientos. La intención del hombre es convertirse en una especie de Dios cuyo ejemplo de por sentado la evolución de la raza humana por medio de la tecnología.

Después de la insistencia de su marido, Hazel acepta el trato; sin embargo, al notar cómo se le escapa la individualidad y darse cuenta de las verdaderas prioridades de su esposo, decide escapar del lugar en el que viven.

Al salir se encuentra con que la utopía en la que vivía era una mentira y las personas que se sitúan fuera del lugar en el que se encontraba tiene un existencia con varias carencias.

El único lugar al que puede llegar la chica es a casa de su padre, con quien no tiene una buena relación. Este decide ayudar a que su hija escape del país, pero el chip hace imposible que dé un paso sin que su marido sepa en qué lugar está.

HBO Max: Esta película de Woody Allen es ideal para los más melancólicos

Por qué ver esta serie de HBO Max

La evaluación, tanto especializada como de los fans, ha sido benévola con esta serie. Tan solo en el sitio especializado Rotten Tomatoes los críticos le han dado un porcentaje de 94 por ciento de votos aprobatorios, mientras que la audiencia le dio un 81 por ciento de votos positivos.

En el caso de la página Internet Movie Data Base, la producción obtuvo una calificación de 6.9 sobre 10, nada mal, tomando en cuenta que otras series están un poco más arriba como "Dr. House" con 8.7, "Dexter" con 8.6 o "Mad Men" con un 8.6.

Si bien no es la producción que cambiará el paradigma de la televisión y el streaming mundial, sí es una apuesta interesante, que luce actual por sus efectos y que además muestra una faceta diferente de la actriz que interpretó a la madre en "How I Meet Your Mother".

Está disponible en HBO Max.

HBO Max: Ben Affleck y Vin Diesel protagonizan esta exitosa película dramática que necesitas ver

Además de esto, la tecnología se encuentra en un segundo plano para favorecer el crecimiento de los personajes y su interrelación a lo largo de los episodios.

La producción también juega con los conceptos de pertenencia dentro de la pareja y la forma en la que la individualidad está en peligro en este tipo de relaciones. Por si fuera poco, la producción hace alusión a la reconexión con las raíces de la protagonista, así como la búsqueda de las cosas que son importantes para ella.

En el elenco se encuentran Cristin Milioti, Billy Magnussen, Noma Dumezweni, Ray Romano, Augusto Aguilera, Caleb Foote y Dan Bakkedahl.

Sigue leyendo:

HBO Max tiene en su catálogo una de las mejores películas de acción protagonizada por Sylvester Stallone

HBO Max: Estos son los estrenos de películas y series que no te puedes perder en noviembre

Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus y Star+: ¿cuánto te costaría tenerlas todas?