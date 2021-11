Paola Rojas se transforma en catrina y roba miles de suspiros en Instagram: FOTOS

En los últimos años, Paola Rojas se ha convertido en una delas figuras más importantes y queridas de la televisión mexicana por su carisma e inteligencia, además también ha marcado tendencia por su sofisticado sentido de la moda y prueba de ello es que en las últimas horas causó sensación en redes sociales al dejarse ver convertida en una elegante catrina que no necesito exceso de maquillaje para lucir espectacular por lo que ganó decenas de halagos y robó miles de suspiros entre sus seguidores.

Fue a través de redes sociales donde la bella conductora de Netas Divinas compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver caracterizada como catrina pues fue la encargada de conducir la transmisión especial de Televisa del Desfile Internacional del Día de Muertos, el cual, se llevó a cabo el domingo 31 de octubre en algunas de las calles más importantes de la Ciudad de México.

La periodista compartió micrófonos con Mauricio Barcelata. Foto: IG: paolarojas

Como se mencionó antes, Paola Rojas optó por un maquillaje de catrina sumamente sobrio para mantenerse fiel a su estilo y que, al mismo tiempo no se opacara su belleza natural, por lo que dio cátedra de cómo disfrazarse en estas fechas con mucho estilo, además, la titular del noticiero “Al Aire”, también se mostró muy contenta por compartir micrófonos con Mauricio Barcelata y por poder sentir el cariño de sus seguidores tan de cerca.

“Qué felicidad esta transmisión, pero mejor aún ver a muchos de ustedes disfrutar del desfile” escribió Paola Rojas en una de sus historias en las que se pudo apreciar más de cerca que utilizó adornos de lentejuela en la frente y un poco de maquillaje de color negro en la zona de las mejillas, así como un broche para el cabello en forma de mariposa.

Paola Rojas se mostró emocionada por estar cerca de su público. Foto: IG: paolarojas

Paola Rojas conquista Instagram

Tras la publicación de Paola Rojas, la periodista se llenó de halagos, además, en poco tiempo logró superar los 32 mil likes en sus fotografías donde apareció caracterizada como catrina durante el Desfile Internacional de Día de Muertos de la Ciudad de México.

“Guapísima”, ¡Qué hermosa!” “Tu maquillaje era perfecto igual que tu outfit” y “Paola, eres un sueño hecho mujer” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las fotografías que compartió Paola Rojas en su perfil de Instagram.

Paola Rojas provocó más de un suspiro al mostrarse como catrina. Foto: IG: paolarojas

Paola Rojas sigue soltera y sin compromisos

Hace algunas semanas, Paola Rojas fue relacionada sentimentalmente con el cantante chileno, Beto Cuevas, sin embargo, todo se trató de un rumor pues ambos personajes salieron a declarar que lo único que había entre ambos era una buena amistad.

“Vuelvo a aclarar, Beto Cuevas me cae increíble, me gusta muchísimo su trabajo, pero no tenemos una relación, partamos de eso, lo entrevisté y yo creo que les gustó cómo nos veíamos juntos y a partir de ahí empezaron a construir”, señaló la periodista durante un encuentro con diferentes medios en el que confirmó que se encuentra soltera.

