Eugenio Derbez confirma 'DERBEZ CHANNEL', el canal de TV con sus mejores programas y esta sorpresa

Eugenio Derbez no detiene su ascenso en el mundo del entretenimiento. Cuando se trata de mantener una sonrisa y que ésta se multiplique a millones de personas que consumen su contenido, entonces el actor y productor está siempre listo para sorprender con un nuevo proyecto.

Esto sucedió este día, con el anuncio del llamado Derbez Channel o Canal Derbez, un espacio donde se trasmitirán horas y horas de contenido con los programas que Eugenio Derbez ha realizado durante muchos años, desde su época en Televisa en la década de los años 90, y hasta la época actual.

Programas de comedia, películas y otras sorpresas podrán ser vistas en este lugar.

Univision Communications Inc., la principal empresa de contenido y medios en español en Estados Unidos, firmó un acuerdo de first-look o acceso preferencial con Eugenio Derbez y 3Pas Studios, el estudio de producción dirigido por Derbez y su socio Ben Odell.

Bajo el acuerdo, Univision tendrá acceso preferencial a todos los proyectos de televisión y de cine en español que produzcan 3Pas Studios y Derbez, que incluye películas y series para SVOD o estrenos en cine.

Para avanzar en esta alianza, en 2022 Univision lanzará un servicio de streaming internacional que incluirá un nuevo nivel premium con suscripción (SVOD) y uno gratuito más extenso con publicidad (AVOD). Posteriormente, se anunciarán detalles adicionales sobre el servicio tras la fusión de Televisa y Univision.

Derbez y 3Pas Studios crearán y producirán contenido en español de primer nivel en diferentes géneros, todo dirigido a personas de todas las edades para la plataforma SVOD de Univision y, en muchos casos, proyectos en los que Derbez podría desempeñar el papel protagónico.

Además, el renombrado actor, cómico y cineasta fungirá como experto para desarrollar y adquirir el mejor contenido en español para toda la familia que estará disponible en el nuevo “Canal Derbez”, a ser lanzado inicialmente en Latinoamérica dentro del nivel de AVOD de la plataforma de streaming de Univision.

Ante este hecho, Derbez expresó en entrevista para Despierta América qué es lo que podrá encontrar su público en su canal.

"Me ofrecieron tener el 'Derbez Channel'. Me emociona porque no sólo voy a poder producir para mi audiencia en español, también porque voy a tener la posibilidad de pasar mis propios programas, no sólo 'La Familia P. Luche', también los programas que hacía con los 'sketch' desde 1994 con personajes que ya ni me acordaba que había hecho".

"También voy a poder programas contenido que no sea mío. Si veo algo que me gusta de comedia de cualquier parte del mundo, podré decidir incluirlo, va con el sello Derbez", precisó.