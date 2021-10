Danna Paola comparte una nueva melodía con sus fans, ¿estrenará nueva canción? VIDEO

Luego de que decidiera enfocarse en su trayectoria musical y pusiera en pausa sus proyectos actorales, Danna Paola ha confirmado que tiene un gran talento no solo para la interpretación, sino también para la composición. La también modelo cuenta con más de 20 años de trayectoria, lo que le ha valido posicionarse como una de las celebridades mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Gracias a sus giras musicales y a su participación en producciones como "Élite", la serie original de Netflix, Danna Paola ha ganado gran reconocimiento. Además, ha colaborado con grandes celebridades de la música, entre las que se encuentran Noel Schajris, Carla Morrison y recientemente Sebastián Yatra. Su talento y carisma también le han permitido participar en el panel de jurado de La Academia y del programa Top Star ¿Cuánto vale tu voz? (2021).

Danna Paola cuenta con más de 20 años de carrera artística. Foto: Instagram @dannapaola

¿Prepara un nuevo lanzamiento?

A través de su cuenta de TikTok, Danna Paola decidió compartir con sus más de 15 millones de seguidores parte de su proceso creativo. Con una pañoleta sobre su melena rubia, maquillaje sobrio y un top negro con jeans de mezclilla, la actriz posó frente a la cámara con una solicitud para sus fans. "Escuchen esta melodía para una canción y díganme qué opinan". Tras recargar el teléfono en un lugar seguro, Danna Paola comenzó a entonar una serie de notas que confirmaron su sorprendente capacidad para cantar.

Aunque no pronunció ni una sola palabra y la melodía solo fue tarareada con una serie de "nanana", su timbre de voz hipnotizó a las más de 120 mil personas que ya han reaccionado a su publicación. Luego de entonar la nota más alta, Danna Paola dijo que aún no tenía la letra de la canción, por lo que no podía compartir más información al respecto. Sin embargo, la cantante aseguró que en los próximos días iría contando los avances de su posible nuevo sencillo.

Nominada al Latin Grammy

El pasado martes 28 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista de artistas que competirán por los galardones en la edición número 22 de los Latin Grammy, uno de los eventos más importantes de la música. A pesar de que los ganadores se darán a conocer hasta el 18 de noviembre de 2021, las expectativas por parte del público han comenzado a elevarse.

Especialmente porque el disco K.O. de Danna Paola está considerado para la categoría Mejor Álbum Vocal Pop, al igual que los lanzamientos recientes de Andrés Calamaro, Camilo, Pedro Capó y Reik. Ante la noticia, los fans de la mexicana comenzaron a celebrar un logro tan importante en su carrera, mientras que ella solo pudo afirmar que estaba en shock por lo sucedido para después agradecer por todo el apoyo.