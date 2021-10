Violeta Isfel se muestra al natural y reflexiona sobre la belleza; se pide disculpas por juzgarse

Violeta Isfel es una de las actrices más talentosas y atractivas de nuestro país. Aunque en la actualidad se desempeña como conductora y empresaria en su negocio de hamburguesas, se mantiene vigente en las redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida personal y profesional.

Es justo en estas carreteras de información virtual donde se acaba de viralizar (de nuevo) tras compartir una fotografía suya sin una gota de maquillaje. Aunque la originaria de la Ciudad de México tiene 36 años, luce como si estuviera gozando de sus 20 primaveras. Ahora se entiende por qué hizo muy bien el papel de la odiosa Antonella Rincón en la telenovela "Atrévete a soñar".

Pero esta imagen no la publicó por simple vanidad o por ganar likes, sino porque se encuentra en un proceso de evolución interna donde, incluso, se disculpó consigo misma al permitir los prejuicios sociales sobre la belleza. Tras un extenso mensaje, Violeta Isfel descubrió que uno mismo es el mejor compañero de vida.

¿Qué fue lo que reflexionó Violeta Isfel?

Desde hace mucho tiempo la sociedad y los medios han propiciado que se establezcan cánones de belleza que se juzgan de manera cruel en muchas ocasiones. Esto lo reflexionó la actriz y lo compartió con sus seguidores de Instagram, donde se perdonó por exigirse de más y hasta juzgarse:

"Violeta Hermosa, quiero disculparme contigo, por permitir que el prejuicio o las normas de belleza impuestas por la sociedad o las voces que invaden mi cabeza, de lo aprendido a lo largo de nuestra vida me cegarán y no me permitieran admirar y respetar tu belleza"

Posteriormente procedió a pedirse disculpas:

"Perdóname si te juzgue.

Perdóname si te exigí de más.

Perdóname si me atreví a creer que la apariencia es de lo más importante.

Perdóname si no pude valorar todo lo qué haces y resuelves para ser mejor cada día y sacarnos adelante.

Perdóname si me atreví a llamarte gorda y permitir que otros lo hicieran sin defenderte y callar; para después llenarte de culpa y atreverme a hacerte responsable por no lograr lo que según el mundo, dice debes y tienes que ser: “ETERNAMENTE FLACA Y JOVEN”

Perdóname por no atreverme a mirarte a los ojos y olvidar decirte que eres hermosa, admirable y un pedacito de la divinidad misma, ese es mi trabajo y lo olvidé, por favor perdóname.

Perdóname por decirte que no eres sexy.

Perdóname por atreverme a minimizar a la DIOSA que eres.

Perdóname por abrazarte y apapacharte menos.

Perdóname por olvidar que te amo y todo lo que eres hoy lo lograste TÚ.

¿Me perdonas?

TE AMO no estás sola, aquí estoy para ti siempre.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por tanto.

Atentamente VIOLETA ISFEL

Hoy descubrí que no hay mejor compañero de vida que uno mismo ¿Y tú? ¿Ya hiciste las pases contigo?"

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Como era de esperarse, sus seguidores apoyaron sus palabras y contrario a todo, coincidieron en que es una mujer muy hermosa. Fue así como los más de 52 mil me gusta que juntó se sumaron a los múltiples elogios que recibió. Incluso le contestó a muchos de ellos.

