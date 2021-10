Premios Latino celebró al cine iberoamericano

“Ha llegado un momento en la vida y yo estoy llegado a ese en donde tienes que replantearte muchas cosas que según tú tenías claras. Necesitas alicientes. Saber que hay cierta confianza en lo que puedes todavía hacer. Momentos en esta pandemia en donde me preguntaba si lo que hacemos es esencial o no. Te cuestionas si lo que haces tiene sentido o no. Este premio es la motivación necesaria para continuar contando historia en tiempos tan inciertos” fueron las palabras que el actor mexicano Diego Luna expresó al recibir el galardón por su trayectoria, en la gala de la octava edición de los Premios Platino.

Y eso es precisamente lo que esta presea pretende: Considerar y reconocer los distintos trabajos cinematográficos y series televisivas o para plataformas iberoamericanas más destacadas del año.

Títulos como El Olvido Que Seremos de Fernando Trueba, Nuevo Orden de Michel Franco y La Llorona de Jayro Bustamante acapararon las nominaciones en esta edición. La mayoría, películas estrenadas en un complicado período pandémico donde la exhibición en salas cinematográficas se interrumpió.

La cita fue en el IFEMA, Palacio Municipal de Madrid, donde se dieron cita decenas de figuras por demás reconocidas dentro de la industria cinematográfica iberoamericana.

La velada tuvo como anfitriones a Luis Gerardo Méndez, quien dijo haber aceptado la misión de la conducción de la ceremonia siempre y cuando el equipo de producción del mismo estuviera abierto a sus sugerencias y recomendaciones sobretodo en el libreto. Su compañera fue la intérprete colombiana afincada en España, Juana Acosta, una de las actrices más versátiles de habla hispana.

¿Sorpresas con los ganadores? Realmente no hubo. La miniserie española Patria producida por HBO fue la gran vencedora en el renglón de ficciones creadas para televisión o plataforma. Aquí sobresale el reconocimiento a dos de sus actrices estelares: Elena Irureta y Loreto Mauleón así también recibió la principal presea como mejor creativo detrás de la ficción y mejor serie de la noche.

Las películas favoritas de la velada tanto para el público como para los mismos asistentes al evento era prácticamente dos títulos: El Olvide Que Seremos, producción colombiana dirigida por el español Fernando Trueba y La Llorona, sugestivo thriller al que muchos han descrito como una película de terror político.

La cinta dirigida por Trueba fue condecorada como mejor guion, dirección de arte, actor protagónico (el inigualable Javier Cámara), dirección y finalmente mejor película iberoamericana.

Por su parte La Llorona fue distinguida en el departamento del diseño sonoro, dirección de cinematografía y mejor edición.

En la categoría de Mejor Actriz, fue Candela Peña quien se llevó el reconocimiento por su caracterización de una mujer común y corriente quien decide casarse consigo misma en La Boda De Rosa de Icíar Bollaín.

Finalmente el público decidió reconocer la popularidad de los mexicanos Cecilia Suárez y Manolo Caro con el premio de la audiencia.

MAAZ