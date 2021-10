La Casa de los Famosos: Gaby Spanic rompe en llanto al ver a su hijo | VIDEO

La sensibilidad es un sentimiento que las personas que se someten a los programas conocidos como reality shows sufren en común, pues al encontrarse aislados de todo el mundo es natural que aflore lo que llevan dentro y a la menor provocación estallen en un arrebato de ira o terminen llorando como una Magdalena.

En este caso, la actriz Gabriela Spanic no se aguantó las ganas y terminó derramando las lágrimas al tener contacto con su hijo a través de una videollamada. La emoción de poder escucharlo y verlo, aunque fuera a través de una pantalla, conmocionó mucho a la histrión quien participa dentro de "La Casa de los Famosos".

"Te extraño mucho"

La protagonista de telenovelas como "La usurpadora", "Por tu amor" y "La intrusa" esperó un momento en el lobby hasta que fue llamada por la "jefa" para entrar en el cuarto oscuro sin sospechar nada. Apenas escuchó la voz de su hijo Gabriel de Jesús se soltó a llorar y no paró de decirle que lo extrañaba mucho.

"Te extraño mucho. Ya sabes que soy una chillona. Te extraño demasiado, ¿te estás alimentando bien?", fueron algunas de las cosas que la venezolana le dijo a su hijo con la voz entrecortada por la emoción. AQUÍ EL EMOTIVO MOMENTO.

Gaby le dijo a su hijo que lo extraña mucho (Foto: Captura de pantalla)

Gaby Spanic confiesa parte de su vida

En otro momento, la Spanic narró a groso modo como ha sido su vida desde el principio. Muchos, por ejemplo, se enteraron de que durante su niñez vendió empanadas para ayudarle a su mamá con los gastos de la casa. No sería hasta que cumplió 23 años cuando alcanzó su sueño de aparecer en la televisión.

"Pude comprar un departamentito pequeño en Caracas y traerme a mi mamá y a mis hermanos a Caracas y ya podíamos ver a mi papá todos los días", le reveló al conductor Héctor Sandarti durante "La curva de la vida".

Sobre su matrimonio dijo que fue uno como de cuento de hadas, pero llegó un momento que su pareja ya no la miraba como mujer. Intentaron tener hijos, pero no pudieron. Sin embargo, dijo que fue bendecida con la llegada de Gabriel de Jesús a pesar de que el padre de éste lo negara y hasta intentara golpearla para que lo perdiera. No obstante, sacó el carácter y ha logrado sacarlo adelante ella sola.

