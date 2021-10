Plutarco Haza llega a Hollywood con drama sobre tiroteos escolares

Plutarco Haza creció admirando el trabajo de Jack Nicholson y Robert De Niro, y aunque está orgulloso de su carrera en México, la ilusión de llegar a Hollywood siempre lo tuvo presente y el poder materializarlo con el estreno en el Teatro Chino de “Melancolía”, su primer filme en inglés, lo tiene satisfecho.

La cinta es un drama que cuenta la vida que una pareja enfrenta al perder a su hija en un tiroteo escolar, por lo que actoralmente el reto fue no sólo el idioma, sino el realmente lograr conectar sus emociones con su mente, porque no es fácil darle el mismo valor a la frase “I love you” cuando el inglés no es tu idioma natal.

“El chiste está en que tu calidad interpretativa no cambie, porque a veces ves a actores como Antonio Banderas o Penélope Cruz que son mucho mejor trabajando en español que en inglés, y eso es algo que no quería que pasara conmigo. El idioma es muy importante por el bagaje que tiene tu cerebro sobre el idioma, por eso me preparé por varias semanas antes de rodar”, detalló el actor.

Haza pasó tres meses escuchando música y viendo películas en inglés, así como hablando mucho con Alessandra Rosaldo, la protagonista de la historia, así como asesorándose con un coach para también perfeccionar el acento.

Sobre la preparación emocional del personaje, señaló que al estar en México no pudo entrevistarse con personas que vivieran tragedias similares, pero el equipo del director del filme, Jorge Xolalpa, hizo una investigación exhaustiva y completa antes de hacer el guion.

“Es un tema complicado el control de armas y la violencia entre los adolescentes, que además está influenciada por los videojuegos y el acceso a armas de todos tipos, fue difícil conectar con personajes que tienen tanto dolor, pero creo que el guion estaba muy completo”, agregó.

El actor filmó antes la cinta “The Garden”, pero ésta aún no se ha estrenado. “Melancolía” es un largometraje independiente que se estrenó este fin de semana en el Teatro Chino y empezará su recorrido en festivales, por lo que espera que llegue a México pronto.

alg