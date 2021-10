Juan Rivera reveló cómo encontró a Jenni Rivera en el lugar del accidente en que murió

Jenni Rivera es conocida como "La Diva de la Banda" debido a su exitosa trayectoria en la música, pues tan sólo en Estados Unidos y México se estima que Rivera vendió 25 millones de discos.

Esta cifra de ventas y sus exitosas giras la consolidaron como en la intérprete de banda sinaloense más importante de todos los tiempos.

Sin embargo, fue el 09 de diciembre de 2012, cuando Jenni Rivera perdió la vida a causa de un accidente aéreo cuando se dirigía a la Ciudad de México, luego de haber ofrecido un magno concierto en la Arena Monterrey en donde consintió a miles de fanáticos con sus éxitos.

Aquel 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera abordó un avión del que nunca creyó que no saldría, esto luego de haber terminado un concierto en la Arena Monterrey en Nuevo León.

Fue este el día en que Jenni Rivera y seis acompañantes más despegaron del Aeropuerto Internacional de Monterrey, con el objetivo de regresar a la Ciudad de México, puesto que Rivera tenía que estar presente ese día en la transmisión del reality show, La Voz México.

Sin embargo, una falla mecánica habría provocado la caída del avión, mismo que perdió contacto con la torre de control momentos más tarde luego del despegue, por lo que tras investigar sobre su paradero, se dio avisó a las autoridades de que dicha aeronave quedó totalmente destruido y sin sobrevivientes en una zona de la sierra en Nuevo León.

Recientemente, Juan Rivera, hermano de la “Diva de la Banda” reveló cómo encontraron a su hermana Jenni tras el accidente en que murió.

"Había pedazos del avión como a 300 metros a la redonda, bajamos a la zona del accidente , y en ese momento yo no podía creer lo que había pasado”, reveló Juan Rivera.

El famoso también músico expresó que al momento de la noticia él y las personas que lo acompañaron a la zona cero del accidente no podían creer que en ese avión estrellado hubiera estado “La Diva de la Banda”.

"Me cayó el veinte cuando vi las cosas de mi hermana, había ropa, una cajita de pestañas de ella, lo dejamos todo ahí por respeto (...) Donde pegó el avión estaba una hoja flotando, no se movía sólo como que flotaba en el aire, y cuando me acerque vi que era una página de la biblia que siempre cargaba Jenni, la guardamos porque creímos que era un mensaje de mi hermana que estaba aún ahí”, confesó el cantante y actor estadounidense de ascendencia mexicana.