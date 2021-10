Festival Internacional de Cine de Morelia no bajará la calidad pese a pandemia de covid-19

Por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se realizará de manera híbrida la última semana de octubre y aunque han sido meses difíciles por la pandemia de COVID-19 y menor apoyo por parte del Profest, la directora Daniela Michel ha trabajado durante estos 19 años del evento de manera independiente, por lo que tiene claro qué hacer.

��Entendemos que la situación es complicada, pero desde que hacía las jornadas de cortometraje desde la sala de mi casa y seguiré promoviendo el cine, nunca he dependido de estos apoyos, porque no sabes si en 10 años la cantidad será igual, es importante conseguir apoyos privados y somos especialistas en ahorrar… Hacemos un festival, quizá con menos recursos, pero con mucha calidad, la calidad nunca se va a sacrificar en Morelia, jamás”, aseguró la directora.

Para Michel es importante ser realista con los recursos que se tienen, por eso prefieren hacer las actividades que les permita el presupuesto. “Sé que los fideicomisos también apoyan películas, y sin involucrarme tanto, yo hago un festival que viene de la sociedad civil y lo que espero es que los cineastas sigan filmando y es importante que cuenten con este apoyo institucional”.

La también crítica de cine espera que las producciones filmográficas no se vean tan impactadas, ya que para esta edición recibieron, como otros años, más de 700 proyectos en la convocatoria; espera que este número no baje en los siguientes años, como resultado de los pocos apoyos y de la pandemia: “Ojalá que no tenga un impacto y que se encuentren mecanismos de apoyo, porque lo que más me interesa es que haya producción y seguir cultivando a cineastas mexicanos”.

Destacó también que la edición del año pasado se realizó siguiendo todos los protocolos y no tuvieron contagios de COVID-19, por lo que este año trabajarán siguiendo los mismos lineamientos, además se sienten más seguros de que la vacunación ha avanzado.

El 2020 llegaron a cerca de un millón de personas, contando las funciones presenciales y las virtuales, por lo que éstas últimas las seguirán haciendo, porque sabe que no todas las personas aficionadas al cine pueden viajar a Morelia, y eso permite difundir más el cine mexicano.

DATOS

El FICM se realizará del miércoles 27 de octubre al lunes 1 de noviembre.

Las sedes virtuales son Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

Este año el cartel de la edición estuvo a cargo de Rodrigo Toledo.

En la selección oficial participa “Una Película de policías” y “Los minutos negros.

NÚMEROS

100 películas están en competencia.

702 filmes se inscribieron este año.

