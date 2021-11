Pau Donés: el momento más difícil que vivió el cantante durante su adolescencia

Entre las episodios más complejos que vivió el cantante Pau Donés fue el suicidio de su madre, Nuria, por depresión, lo cual sucedió cuando él era adolescente.

Él relató en el documental “Eso que tú me das” que su mamá tenía depresión y unos días antes de que se quitara la vida, le dijo que “podrían pasar cosas y que igual me tenía que quedar al frente de la familia”.

Añadió: "Mi madre me preparó un poco unos días antes de morir. Me dijo 'te tienes que quedar al frente de la familia' y yo le dije 'no entiendo lo que me dices, pero ya lo entenderé”.

Cabe señalar que el material fue revelado después de la muerte del intérprete, lo cual sucedió en junio del 2020, a consecuencia del cáncer colón que padeció durante cinco años (agosto del 2015).

El vocalista de Jarabe de Palo reveló también que tras este duro episodio en su vida fue que llegó donde llegó porque "le dio una fortaleza de hostia”. A los 16 años tuvo que hacerse cargo de sus tres hermanos.

Fue su mamá quien le regaló una guitarra, porque en su infancia la música fungió como su terapia al ser un niño disléxico e hiperactivo, lo que ocasionó que lo corrieran de diversas escuelas.

Previo a formar Jarabe de Palo, trabajó en varios grupos y fue en 1995 que comenzó con la agrupación de rock y que tuvo como primer éxito la canción “La Flaca”.

Canción que compuso durante un viaje a Cuba, en 1995, y el motivo de dicha visita fue grabar el videoclip de la canción “El lado Oscuro”. Pero durante su estancia en dicha nación conoció a una mujer llamada Alsoris Guzmán, a quien conoció en la famosa discoteca 1830.

Pau escribió la canción para Alsoris, y le entregó la canción original a ella en una carta –hoja que guardó hasta el 2017 y después rompió el papel-. La canción la compuso el español en 10 minutos.

