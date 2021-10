¿YosStop anuncia embarazo desde prisión? Este es el regalo para su novio que emocionó a sus fans | FOTO

Hace unos días, la famosa creadora de contenido, Yoseline “N”, quien es mejor conocida como “YosStop”, cumplió tres meses interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por haber cometido delitos relacionados con abuso sexual de menores, sin embargo, a través de diferentes cartas difundidas en sus redes sociales ha demostrado que se mantiene optimista y asegura estar confiada de recuperar su libertad muy pronto pues ahora tendría un fuerte motivo para salir ya que dejó ver que podría convertirse en madre en los próximos meses.

Fue a través de diversas historias compartidas en el perfil oficial de Instagram de la youtuber, donde su novio, el también creador de contenido, Gerardo González Bañales, compartió la fotografía de un regalo muy especial que le hizo la media hermana de Ginny Hoffman con el que emocionaron a sus seguidores ante la posibilidad de ver a “YosStop” en su faceta como madre.

“En una visita pasada, Yoss me pidió que cerrara los ojos y extendiera las manos para después colocar el siguiente objeto realizado por ella”, escribió Gerardo González, quien en los últimos meses se ha encargado de llevar las redes de su pareja, posteriormente, compartió la fotografía de un zapato de bebé tejido a mano por la youtuber, por lo que la imagen causó una gran emoción entre los stoppers, como se le conoce a los seguidores de la famosa creadora de contenido.

En otra historia, el también músico reveló que todo se trató de una especie de “broma” de la hermana de Ryan Hoffman: “Corte A: Al ver mi cara empieza a reír sin poder parar por unos minutos. Sólo lo hizo para practicar y poder ver mi cara al recibirlo, ¿Qué cara habré puesto? Yoss siendo Yoss”, escribió González Bañales.

Fans reaccionan en redes

La publicación del regalo de YosStop para su novio se convirtió en tema de conversación en grupos de Facebook de fans de la famosa youtuber, donde las especulaciones no se hicieron esperar pues se aseguró que, en efecto, la creadora de contenido solo estaba practicando para darle la sorpresa a su pareja en los próximos meses, mientras que otros señalaron que todo se trató de una simple broma pues no creen que Yoss esté planeando ser madre en medio de la difícil situación que atraviesa, mientras que otros vieron su posible embarazo como una muestra de que el caso podría tener una resolución favorable para ella pues de lo contrario no estaría pensando en su maternidad ni de broma.

¿Cómo va el caso de YosStop?

YosStop se encuentra presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde el pasado 29 de septiembre debido a que fue acusada de almacenar y difundir videos de una agresión sexual en contra de la joven identificada como Ainara Suárez. Fue el 5 de julio cuando la youtuber fue vinculada a proceso y se le estableció prisión preventiva, la cual, aumentó dos meses a principios de septiembre, así lo confirmó Javier Schütte, abogado de la demandante, quien señaló que durante este tiempo seguirán realizando diligencias como parte de la investigación, por lo que será a principios de noviembre cuando se defina la situación legal de la famosa creadora de contenido y empresaria.