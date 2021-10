Fer del solar YA explicó por qué salió del hospital en SILLA DE RUEDAS y con OXÍGENO

Fernando del Solar es uno de los conductores más guapos y talentosos de la televisión mexicana, por lo que sus fans siempre están al pendiente de lo que ocurre con el actor argentino. En esta ocasión se seguidores estaban preocupados después de verlo salir del hospital en silla de ruedas y con tanque de oxígeno, por lo que el sudamericano aprovechó una reunión con los medios para aclarar la situación

Después de haber librado la batalla contra el cáncer, los fans de Del Solar prenden las alarmas cuando lo ven ingresar al hospital, tal como pasó hace unas semanas donde se le pudo ver salir en silla de ruedas y con oxígeno, situación que podría ser delicada teniendo en cuenta el tema del Covid-19.

Después de esto, el argentino se dio un tiempo para hablar con los medios de comunicación para dejar claro que no tiene nada de gravedad, sino que acudió al hospital para realizarse una operación en la nariz.

¿Se hizo una cirugía estética?

Como ya se mencionó, Fer es uno de los conductores más guapas de México, por lo que sería raro que se hiciera una modificación en la nariz solo por un tema estético, por lo que dejo claro que la decisión llegó cuando se le complicó respirar.

“Tenía una disfunción al respirar, después de tanto tratamiento no podía respirar bien, pero tengo la misma nariz de antes no fue nada estético”, explicó Del Solar dejando claro que no se hizo nada que modifique su nariz, solo lo atendieron de las vías respiratorias.

Dentro de las declaraciones que soltó en la convivencia con los medios de comunicación, el actor de 48 años no dudó en confirmar que está más enamorado que nunca de su pareja Anna Ferro y que están muy emocionados de dar este nuevo paso en su vida, ahora como esposos, por lo que será cuestión de tiempo para que se vuelva a hablar del argentino y su pareja, pero sobre un tema alegre, su boda.

Te puede interesar: VLA: Aristeo Cázares RECHAZA a la "Bebeshita" EN VIVO