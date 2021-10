Él es el presunto medio hermano de Pedro Infante: FOTO

La figura de Pedro Infante, además de ser clave para abordar los temas relacionados con la época del Cine de Oro mexicano, se ha convertido en una de las más veneradas por parte de la población que creció con su música o con sus más de 60 películas. Su extensa discografía, especializada en música ranchera, también lo posicionó como una de las mejores voces de todos los tiempos, situación que se replica con figuras como Jorge Negrete.

Sin embargo, además de ser una importante personalidad, Pedro Infante también se ha convertido en objeto de leyendas y diferentes historias entre las que se contempla la existencia de un presunto medio hermano, mismo que ha asegurado ser hijo de don Delfino Infante, el padre de Pedro. Aunque la versión por parte del también llamado Pedro no se ha confirmado, parece popularizarse cada vez más, especialmente en Sinaloa.

Pedro Cruz dice ser hijo de Delfino Infante. Foto: YouTube Sinaloa en Línea

¿Quién es el medio hermano del Ídolo de Guamúchil?

De acuerdo con una entrevista para el canal Sinaloa en Línea, el medio hermano de Pedro Infante responde al nombre de Pedro Cruz Infante, lo que representa una gran coincidencia, debido a que son los mismos apellidos del cantante y actor. Dedicado a tocar la guitarra y a cantar por las calles de Sinaloa, Pedro se define a sí mismo como una persona honesta que vive de su trabajo y que no roba a las personas.

Según su versión, una vez que su madre enviudó de su primer marido, llegó a solicitar empleo como trabajadora del hogar en casa del mismo Delfino Infante, quien la contrató. Sin embargo, después de un tiempo, la relación entre ambos no quedó únicamente en términos laborales, pues se involucraron de manera personal. En dichos encuentros concibieron a Pedro Cruz Infante, situación que él comprendió cuando ya era mayor.

Su relación con Pedro Infante

Una vez que se le reveló la verdad a Pedro Cruz, él no pudo contener el coraje, pues hubiera deseado que su madre se involucrara con otra persona. A pesar de ello, con el paso del tiempo asumió que no podía estar molesto con la mujer que lo trajo al mundo, por lo que decidió perdonarla. Aunque podríamos pensar que Pedro Cruz heredó el talento de Pedro Infante para la música, el señor entrevistado en 2016 parecía no haber logrado el mismo éxito que su familia.