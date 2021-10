Aristeo Cázares se conmueve hasta las LÁGRIMAS en VLA con esta historia de Exatlón México

Como parte de la emisión de Venga la Alegría en fin de semana, la producción decidió compartir la historia de Osirys Escobedo “El Faraón de Neza”, quien puso todo su empeño y compromiso con tal de participar en una de las competencias más exigentes a nivel físico: Exatlón, el mismo reality show en el que participaron Aristeo Cázares y Mati Álvarez. Las ahora celebridades y conductores del programa matutino no pudieron evitar emocionarse al conocer todo lo que Osirys debió atravesar para lograr su objetivo.

Al respecto, Mati Álvarez comentó que ella recuerda perfectamente el momento en que abordó el avión que la llevó a las playas de Exatlón, pues fue en ese momento en el que decretó que ella sería la campeona de la tercera temporada del reality show. Esto, la ayudó a luchar todos los días para cumplir su sueño y recuperar la fuerza suficiente para no rendirse, a pesar de todas las adversidades a las que se enfrentó durante la competencia. "De eso se trata la vida, de luchar por las cosas que uno quiere", aseguró.

¿Qué dijo Aristeo Cázares?

Por su parte, Aristeo confirmó que "querer es poder, cuando te pones en acción", pues no solamente basta con desear algo para obtenerlo, como por arte de magia. En el caso de Osirys, el atleta celebró su compromiso y aseguró que el "Faraón de Neza" ahora es un ejemplo para todas aquellas personas que conozcan su historia. Con el corazón en la mano, Aristeo confesó que se sentía profundamente identificado con él.

El ahora conductor confirmó que Osirys es un ejemplo porque no tiene excusas, porque no tiene pretextos, algo en lo que concuerda completamente. "No hay pretextos para nadie. Si quieres algo, te levantas y vas por eso que quieres", sentenció. Aristeo Cázares planteó que, a pesar de que no se sabe a ciencia cierta qué ocurrirá, lo importante es trabajar y luchar para llegar a la meta que nos planteemos.

Aristeo Cázares debutó como conductor de VLA. Foto: Twitter @NoticiasRating

Inspiró al público

Como parte de su mensaje, Aristeo decidió dirigirse a las personas que dicen que no se puede o que es difícil, para que tomen el ejemplo de una persona que logró cumplir su sueño. Conmovido y con el apoyo de Mati Álvarez, Aristeo Cázares aseguró que él se encuentra en ese lugar después de pasar por muchas cosas que no se ven en televisión, pero que han marcado no solo su trayectoria, sino su vida personal.