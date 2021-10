Tunden a Kristal Silva por show en "Quiero Cantar"; "mató la canción", aseguran, ¿saldrá del reality?

Kristal Silva se encuentra de nuevo sentenciada en "Quiero Cantar" y su presentación de este viernes era determinante para que siguiera en el famoso segmento de "Venga la Alegría", sin embargo su interpretación de hoy no fue del agrado del público del matutino, quienes de nueva cuenta se fueron contra los jueces ya que aseguran es una de las favoritas y por eso la han salvado de ser eliminada en muchas ocasiones.

La batalla de críticas comenzó en Instagram y continuó en Twitter, en donde los internautas se fueron con todo contra la talentosa y atractiva conductora de "Venga la Alegría", ya que, de acuerdo con su opinión, cantó muy mal este viernes, por lo cual debería salir del reality. Además se fueron contra el equipo de jueces ya que a su parecer, siguen teniendo favoritos y Kristal Silva es una de ellas, aseguraron.

Para este día, en el cual Kristal Silva está sentenciada, la exreina de belleza eligió el tema “Mátenme porque me muero”, de Caifanes, sin embargo, su presentación no fue como se esperaba y le llovieron críticas por parte de los espectadores, pero no así de los jueces, quienes fueron tenues a la hora de evaluar el show, o al menos así lo dejaron claro en las redes los seguidores del programa. Por ello ahora está por verse si se podrá salvar de la eliminación o ya no seguirá en el programa.

"Mató la canción", le reprochan a Kristal Silva en redes

La competencia al interior del show de talentos favorito de TV Azteca "Quiero Cantar" se ha puesto cada vez más reñida, tanto por la salida de diversos participantes como la evolución y el crecimiento musical que ha demostrado cada uno en sus presentaciones, por ello aquellos que se encuentran en la cuerda floja tienen que demostrar al público que son dignos merecedores de continuar en el popular reality show.

Por ello, quizá no todos, se han tomado en serio el riesgo que tienen de salir, y ya no volver, a la competencia; es por eso que deben elegir mejor sus temas para de esta manera no recibir bajas calificaciones, las cuales ponen en riesgo su continuidad. Pues pareciera que la tamaulipeca no lo ha entendido bien y aunque se ha arriesgado a cantar temas de diverso género, hay algunos que en donde se ha quedado corta con las expectativas de los televidentes.

Fue en las redes en donde le llovieron las críticas a Kristal Silva, quien parece que ya se encuentra con un pie fuera de la competencia: "Mis oídos estaban llorando de lo horrible que cantó, pero a los conductores de VLA nunca tienen malas calificaciones", "Imposible que no se sepa esa joya de canción, quedó muy mal," "Que horrible cantó! Pero solo como es ella le ponen 8 y 9" y "Canto feo como casi siempre y no hubo botón rojo," fuero solo algunas de las críticas que recibió en redes.

Algunos reprocharon que otros concursantes, como Mariano o Laura G, merecían tener las calificaciones que obtuvo Kristal; "Cantó feo, sean realistas, ahora le dan calificación al maquillista y a todos, no es concurso de belleza. En ese caso quién merecía 10 era Laura G y Mariano que se traen a todo", opinó otro usuario; "Todavía peor de como canto fueron las calificaciones, siempre dicen que no hay favoritos y que es eso de 'porque no quiero que te vayas 8'", se desahogó un televidente. Opiniones que demuestran cómo están los ánimos del público del popular show.

