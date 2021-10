Netfix: El mejor dorama coreano que tienes que ver para superar a tu ex y creer en el amor

Si planeas no salir de casa este fin de semana, Netflix es la mejor alternativa para evitar el aburrimiento y disfrutar del mejor maratón con tus series y películas favoritas.

Aunque es época de Halloween, también puedes ver otro tipo de historias que te subirán el animo. Las comedias románticas suelen ser las favoritas de las fans.

La plataforma de streaming tiene una gran colección en su catálogo, además mes con mes estrena nuevas historias protagonizadas por mujeres con las que puedes identificarte en la vida. Checa la recomendación del mejor dorama coreano para ver si haz sufrido por amor o si necesitas olvidarte de tu ex.

El mejor dorama para ver este fin de semana

Este drama coreano se lanzó en 2019 y cuenta con dos temporadas. Al igual que "El Juego del Calamar", se volvió todo un fenómeno de Netflix, se posicionó dentro del top 10 de lo más visto a nivel mundial, además se lanzó la appp oficial que aparece en la historia.



El dorama es protagonizado por Song Kang y Kim So Hyun, los actores juveniles más populares. La trama es ideal para volver a creer en el amor y olvidarte de tu ex al mismo tiempo.



"Love Alarm" sigue la vida de Kim Jojo, una joven que perdió a sus padres y vive bajo el cuidado de su tía. Sin embargo, tiene varios trabajos de medio tiempo para poder pagar la deuda que su madre le dejó a la hermana y sufre del constante maltrato de su prima.



A pesar de todo ella tiene un novio, pero no es muy romántica y se niega a descargar la aplicación de moda que le da el nombre a la serie. Todo cambia con la llegada de Sun Oh, un nuevo estudiante cuya familia es famosa y millonaria. Él se interesa en Jojo, a pesar de que su mejor amigo ha estado enamorado en silencio de la chica.

Él estará dispuesto a demostrarle que corresponde sus sentimientos y hará sonar su "Love Alarm". La segunda temporada sigue el triángulo amoroso en donde Jojo tendrá que decidirse por alguno de los dos y demostrar que el amor verdadero no es lo que parece.

