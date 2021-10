Karol G envió un poderoso mensaje que sorprendió a todos

Tanto por su carisma, como por su belleza y sensualidad, Karol G se ha transformado en una de las figuras más aclamadas en el mundo de la música latina. Pero además de ser una de las artistas más aclamadas en lo referente al género urbano, la “Bichota” ha sabido como potenciar su carrera desde las redes sociales, en las que Instagram es una de las más importantes.

Días atrás, la ex de Anuel AA compartió en su cuenta de Instagram una foto no tardó en hacer explotar la red social con miles de comentarios y likes que dan cuenta de la admiración que genera entre los cibernautas de todo el mundo. Es que como no podía ser de otro modo, la joven cantante se volvió el centro de las miradas al lucir un sugerente vestido plateado tipo mini, en el que se destacan sus piernas torneadas a la perfección.

Luego, su apuesta se redobló: en el marco de lo que será un nuevo tour de La Bichota, su historia causó furor. Se la ve junto a músicos y bailarines en lo que aparente ser un futuro escenario de un prometedor espectáculo. Su cabello largo y colorido en conjunto con su silueta que hace movimientos de ensayos llaman la atención entre equipos, vestuario y mobiliario típico de una pre producción que a simple vista, parece romper todos los récords.

Más de 4 millones de reproducciones y 8 mil comentarios coparon esa historia suya que da cuenta de que se viene un nuevo éxito de la estrella. “aaAAHhhh!!!! En serio no tengo palabras para describir lo que han sido estos días de preparación para el tour !!!!!. Hoy empezamos y WwoW. Los nervios, la ansiedad, la emoción , OTRA COSA!!!!. Solo espero que sea la experiencia más increíble que puedan vivir todos los que vienen a compartir conmigo en esta gira. No me la creo !!!. MI PRIMER FUCKING TOUR OFICIALLLLLLLL. SOLD OUT LOS AMO PUES!!!, dijo textual con toda su felicidad Karol G, que ya cuenta con más de 43 millones de seguidores en todo el mundo.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G

Sin embargo, hace pocas horas, lo que causó sensación entre los fans de Karol G, fue un nuevo posteo suyo con un enigmático mensaje. “Pronto llegará el día en el que verás que todo valió la pena. Cada noche sin dormir, cada lágrima, cada pena, cada sacrificio, cada frustración…” , versa textual la primera estrofa de la poesía que eligió la latina. para compartir su nueva historia ¿Se viene un nuevo tema?