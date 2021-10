Grey's Anatomy: Actor revela que a Ellen Pompeo le pagaron millones para no denunciar abusos de Patrick Dempsey

Grey's Anatomy lleva más de 16 años al aire y en igual número de temporadas sin duda se ha convertido en una de las series más longevas pero también de las más queridas por los televidentes, quienes siguen puntualmente la vida laboral y sentimental de los médicos, residentes y especialistas del Hospital Grey Sloan Memorial Hospital (aunque para los más nostálgicos, siempre será el Grace de Seattle).

A lo largo de los años, se han ido actores que se volvieron emblemáticos gracias a esta serie, tales como Patrick Dempsey, quien junto con Ellen Pompeo, protagonizaron una de las historias de amor más intensas al interior del hospital. Pero también otras estrellas como Sandra Oh, T. R. Knight, Katherine Heigl, Justin Chambers, Kate Walsh, Eric Dane o Isaiah Washington dijeron adiós en alguna de las temporadas anteriores.

Y es precisamente éste último, que entre 2005 y 2007 dio vida al reconocido médico cardiólogo Preston Burke, quien además fue interés amoroso de Cristina Yang, la mejor amiga de Meredith Grey, el que rompió el silencio a 13 años de su adiós y habló sobre su salida de la serie, pero también reveló un turbio secreto que involucra a Pompeo y Dempsey.

La fuerte confesión que involucra a Ellen y Patrick

Recientemente fue publicado el libro no oficial de la serie llamado "How to Save a Life: The inside Story of Grey's Anatomy", en el que Lynette Rice habló con coprotagonistas y productores de la serie, quienes denunciaron que el llamado Mc. Dreamy, interpretado por Dempsey no era el hombre perfecto que aparentaba, sino que era una persona tóxica, grosera y abusiva con sus compañeros, a tal grado de causarles estrés postraumático a varios de ellos.

Incluso la propia Ellen Pompeo sufría al trabajar con Patrick Dempsey en la serie, se sentía frustrada porque llegó un momento en que él ya no trabajaba tanto y transmitía su apatía a los demás. Al respecto, Isaiah Washington confirmó estas afirmaciones del libro durante una entrevista en KBLA Talk 1580 con Tavis Smiley y reveló que en algún momento, la actriz incluso consideró denunciar a su compañero justo cuando empezaba a surgir en redes sociales el movimiento #MeToo.

Sin embargo, Ellen calló. "Tomó cinco millones de dólares por debajo de la mesa para no decirle al mundo cuán tóxico y desagradable era realmente Patrick Dempsey", dijo el actor que encarnó a Burke.

Patrick fue racista con Isaiah Washington

Por otro lado, Isaiah también dijo que la relación que él y Dempsey mantenían no era la mejor, ya que ambos en su momento fueron los mejores pagados de la serie, y eso no le pareció para nada agradable a Mc. Dreamy. Es por ello que en cuanto Patrick tenía oportunidad, no dudaba en dirigir comentarios racistas o supremacistas ante él, quien es afroamericano: "hubo mucho resentimiento", agregó Washington.

Sin embargo, uno de los puntos de quiebre entre ambos fue cuando en 2016 Patrick Dempsey llegó tarde al set, lo regañaron y en represalia ofendió y agredió físicamente a Isaiah, quien lo maldijo y dijo algunas palabras altisonantes como B-Word y F-Word (Bitch y Fuck); sin embargo, quien fuera el Doctor Shepherd contó los hechos a su conveniencia e hizo creer a todos que el actor que encarnaba a Burke había dicho esas palabras despectivas en referencia a T. R. Knight (quien fue el médico George O'Maley), quien ese homosexual.

Por ello, a Washington lo obligaron a disculparse, sin emargo, considera que eso fue uno de los puntos que seguramente le valieron la continuidad en la serie; explicó que se trató de una 'agenda' para encubrir los comportamientos tóxicos de varios compañeros de la serie, en cuya parte superior sin duda figuraba Dempsey, quien diera vida al cirujano Derek Shepherd.

Con información de KBLA

