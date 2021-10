Dramas coreanos protagonizados por Ahn Jae Hyun, uno de los mejores actores

¿Quién es Ahn Jae Hyun? Es un actor coreano de 34 años, además de modelo. Ha protagonizado varios doramas y películas. Es uno de los idols más conocidos por las fans de estas series.

Debutó como modelo pero su suerte cambió al aparecer en "My Love From The Star", drama de Kim Soo Hyun y ganó fama gracias a esta historia.



Además, Ahn Jae Hyun también es conocido por haber tenido una relación y casarse con la actriz Goo Hye Sun, a quien conoció en uno de sus proyectos. Desde 2015, hasta 2019, mantuvieron su romance y también protagonizaron un escándalo tras su separación.

Checa las mejores recomendaciones de sus dramas coreanos, puedes ver una de sus series en esta época de Halloween, también está disponible en Netflix.

Doramas de Ahn Jae Hyun

Blood

Dorama para ver en Halloween que retrata la vida de Park Ji Sang, un cirujano brillante que trabaja en un hospital, pero esconde un gran secreto: en realidad es un vampiro. Su compañera de trabajo es Yoo Ri Ta, una joven que además de doctora es la sobrina del presidente del lugar.

El protagonista enfrenta muchos problemas en su trabajo, no solo porque debe controlar su sed de sangre, sino porque quiere ayudar a todos los pacientes con enfermedades terminales.

Cinderella and Four Knights

Dorama de Netflix que retrata la vida de una estudiante que sueña ser maestra como su difunta madre. Ella vive con su padre, quien se casó con otra mujer que tiene dos hijas. Sin embargo, es maltratada por estas y sufre para conseguir dinero y valerse por sí misma.



Su suerte cambia cuando el joven Kang Hyun Min la convence de asistir a una fiesta para hacerse pasar por su novia. Su presencia cautiva al CEO Kang, abuelo del chico quien le hace un trato: debe mudarse a la mansión Sky House, ya que la considera una buena influencia para sus nietos.

Love with Flaws

Drama coreano que sigue la vida de una mujer que odia a todos los hombres guapos. Para su mala suerte, conoce a un chico que está obsesionado con su apariencia física, pero contrario a sus creencias, ambos se terminan enamorando. ¿Lograrán superar sus prejuicios?

