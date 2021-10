¿Andrea Legarreta abrirá cuenta en OnlyFans? Galilea Montijo le echa porras para hacerlo

Los conductores del programa “Hoy” sorprendieron a sus seguidores al hacer una transmisión en vivo en sus redes sociales para responder algunas preguntas, a la dinámica se sumaron más de siete mil personas y una de ellas le preguntó a Andrea Legarreta si se atrevería a abrir una cuenta de OnlyFans.

Luego de eso, su amiga Galilea Montijo le sugirió a Andrea, quien tiene 50 años, que cree su perfil en la plataforma, pero Andrea respondió con un rotundo “no”, ya que considera que no tendría sentido compartir ese tipo de contenido y agregó que por su edad se sentiría avergonzada por las críticas, las cuales, dijo, ya recibe por su forma de vestir.

Sus fans y su amiga le sugirieron abrir una cuenta en OnlyFans. Foto: Especial.

Sin embargo, Galilea la elogió y le dijo que la edad es lo de menos, pues ella es muy hermosa: “Mana, siempre alego esta parte con Andrea, con esas piernas siempre se pone sus minifaldas porque la obligamos, nunca falta la envidiosa. Para aquellas personas que dicen que ‘ya no tienes edad’, no es de edad, es de poder”, comentó, sin embargo, por ahora Andrea sigue firme en su decisión y no tendrá OnlyFans.

Andrea Legarreta tiene una figura de envidia. Foto: Especial.

La ex conductora Paty López de la Cerda lo hizo y ganó mucho dinero

Paty López de la Cerda, ex conductora de deportes y modelo, causó mucho revuelo en redes sociales, pues anunció que abrió su cuenta de OnlyFans, luego de que muchos de sus seguidores le sugirieron que lo hiciera. Paty reveló que por ahora sólo piensa mantener ese perfil activo por un mes, pero en sólo 24 horas al menos mil 500 suscriptores y según cálculos de los mismos fans podría haber recaudado casi 600 mil pesos en ese tiempo.

Durante la pandemia, aumentó el uso de ciertas aplicaciones y plataformas, y algunas aplicaciones, como OnlyFans, vieron doblar sus usuarios y beneficios.Esta plataforma permite publicar cualquier tipo de contenido, incluido contenido sexual; cada creador escoge el precio para acceder a su contenido "privado", aunque de ese total, la aplicación se adjudica el 20%. Muchas personas, incluídas celebridades, decidieron abrir perfiles y encontraron un ingreso extra.

