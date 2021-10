Antonio Denetro se adentra al mundo de las series con “La venganza de las Juanas”

Con una carrera enfocada más en el teatro, Antonio Denetro está feliz de llegar al mundo de las series con “La venganza de las Juanas”, de Netflix, en donde interpreta a uno de los personajes antagónicos, “Rogelio Marroquín”, en su juventud.

“Apenas empiezo a migrar a otros formatos, me llegó la propuesta de este proyecto hace casi un año, no tenía idea de qué era, hasta que leí los capítulos supe qué era, pero no tenía idea de que iba a quedar tan bien y en lo particular disfruto al máximo los antagónicos y más cuando es una producción como esta, Lemon Films me recibió de una manera increíble”, comentó el actor.

Para Denetro la esencia de la actuación es la misma en cualquier formato, sólo hay que modificar el lenguaje, para el teatro con más de 400 personas viéndote al instante, los gestos deben ser más marcados, mientras que frente a una cámara debe ser más sútil cada movimiento. “Es modificar cuestiones energéticas y estoy aprendiendo estos nuevos lenguajes y seguiré haciéndolo pero estoy contento, me siento cómodo frente a la cámara”, detalló.

CRECE EN TEATRO

Mientras celebra que “La venganza de las Juanas” esté posicionada en el Top 10 de varios países, trabaja también en la segunda temporada de la obra “Travesías”, sólo que en esta ocasión además de protagonizarla, la produce, por lo que la responsabilidad ha sido mayor, pero esto le ha permitido entender más ambas áreas.

“Travesías” narra distintas historias que se entrelazan para revelar la trama principal, la migración, no sólo geográfica, sino también física, emocional. “En la obra quisimos hablar de la migración a otros países por necesidad, pero también la forzada en el país, la que se hace por gusto o en la que se huye de algo”, explicó.

Pese a que la pandemia mantuvo cerrado los teatros, Antonio Denetro confía en que la gente recuperará la confianza en regresar a los recintos, porque es una disciplina que ha superado varias pandemias porque responde a la necesidad humana de ver, sentir y vivir el arte.

