Pablo Perroni reacciona a los halagos que le hizo Pedrito Sola en Twitter

Pablo Perroni reaccionó ante la polémica causada por una publicación en la cual se señalaba al conductor de televisión, Pedro Sola, por enviar mensajes subidos de tono incitadas por las fotografías publicadas donde presume su físico en sus redes sociales.

Es bien sabido como el primo de Maite Perroni utiliza sus cuentas principalmente para dar a conoce su atlética figura, comúnmente en poses sensuales y provocativas, por lo que surgieron los rumores respecto a los halagos proferidos por parte del conductor del programa Ventaneando.

Con poco que comentar al respecto, Pablo optó por utilizar su encuentro con la prensa para hablar del tema y concluirlo sin más: “Ya se habían tardado un año en hablar de mí en la revista, ¡por fin!... No importa, eso nada más habla de que no hay notas, de que no hay cosas relevantes de qué hablar”.

En este sentido, el conductor se ha visto en numerosos escándalos mediáticos gracias a sus comentarios o inesperados errores en televisión, además de que anteriormente ya ha dado su opinión acerca de la homosexualidad en los jóvenes.

En resumen, el actor manifestó que no le es ningún inconveniente con que Pedrito Sola u otras personas de su mismo género le brinden cumplidos, por lo que dejó claro que este tipo de situaciones no le generan ninguna molestia

En enero de 2019 Pablo Perroni se declaró bisexual, poco después de separarse de Mariana Garza gracias a los rumores de una posible infidelidad por parte del primo de Maite. Aún así la pareja aseguró que seguirían unidos, esto debido a la hija que ambos tienen, aunque en conferencia de prensa aclararon que su matrimonio terminó debido a que ya no existía amor de ambas partes

Además, Mariana confesó que desde que conoció a Pablo supo que era bisexual y le representó problema alguno, y aseguró que él no le fue infiel durante su matrimonio.

