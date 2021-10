Los Dos Carnales: Con esta CANCIÓN regresan al primer lugar de lo más escuchado en Estados Unidos

Los hermanos Poncho e Imanol Quezada recuperaron su lugar de honor en las listas de lo más escuchado en Estados Unidos, y es que ahora ocupan el lugar de honor del Hot Song según monitorLATINO. Se trata de la melodía "Yo soy rico" la cual es de autoría de Imanol quien funge como segunda voz y toca el acordeón dentro del conjunto que también cuenta con la participación de Armando Hernández en el bajo y Kevin Montemayor en la batería.

Según Monitor Latino, que fueron los encargados de dar a conocer la noticia, "Yo soy rico" de Los dos Carnales es un "corrido llegará al corazón de muchos radioescuchas, ya que los intérpretes describen una historia en donde a veces las personas no necesitan de los grandes lujos para ser felices, bastándoles sólo la presencia de sus padres. Sin duda es un tema emotivo que está triunfando en las emisoras populares del país"

¿Qué dice "Yo soy rico"?

Efectivamente se trata de una melodía que a los residentes hispanos en Estados Unidos, pues en la mayoría de las ocasiones deben dejar a sus padres en busca de un mejor destino en la Unión Americana, y aunque ya tiene algunos meses se subió entre lo mejor de la radio.

"Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida

A mi padre y mi viejita consentida

Con la mente convencida de que nada es para siempre

Por lo pronto no me rajo, voy de frente", dice el corrido.

Cantan el envidioso con "El Chavo del 8"

Recientemente se hizo viral un video en el que se ve a Los Dos Carnales interpretar su famosa canción "El envidioso" donde se hace alusión a una famosa serie creada por Roberto Gómez Bolaños, al lado de un pequeño vestido justamente como el personaje principal, es decir, "El Chavo del 8".

Este éxito tiene en YouTube más de 300 millones de reproducciones.

