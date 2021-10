Galilea Montijo revela VERDADERA razón por que su marido dejó su cargo, ¿fue por Inés Gómez Mont?

Galilea Montijo rompió el silencio y habló sobre los rumores de su viaje fuera de México y la renuncia de su marido Fernando Iglesias Reina como tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

La conductora confirmó lo que se especulaba hace días, su marido renunció a la tesorería de Atizapán, pero explicó que lo hizo por un proyecto que tiene entre manos, el cuál dijo, desde hace muchos años ha trabajado en ello.

Fernando Iglesias seguirá en el servicio público y lo hará buscando una candidatura federal “Para quien sabe de eso es algo que se tiene que hacer, y (Fernando Iglesias) renunció en septiembre por este proyecto en el cual ya ha ido trabajando hace muchos años", informó la también actriz.

¿Galilea se va de México?

Sobre su presunto plan de abandonar el país por temor a ser investigada por sus nexos con Inés Gómez Mont a quien junto con su esposo Víctor Álvarez Puga los busca la Interpol por lavado de dinero, Montijo negó que esté entre sus planes salir del país, “Por que me quieren correr”, respondió la conductora de Hoy al ser cuestionada sobre el tema.

“Siempre saben que les he dado la cara en los buenos y en los malos momentos, no tengo absolutamente nada de que no hablar con ustedes. Siempre estoy para darles la cara y bueno, seguramente todas aquellas personas que han comentado eso, es gente que no nos conoce”, aclaró la famosa.

Cuestionada sobre si en caso de que la llamaran a declarar sobre Inés Gómez Mont acudiría a hacerlo, la ex ganadora de Big Brother VIP evitó hacer comentarios “No tengo nada que decir sobre Inés, no sé del tema, no sé absolutamente nada de ese tema por respeto a las personas”, aseguró Galilea.

Asimismo, Galilea habló sobre el bolso Birkin 35 en color negro de la marca francesa Hèrmes que Inés Gómez Mont le regaló, el cual fue parte de una broma, según reveló la famosa: "Yo ya no voy a hablar de eso, en su momento lo hicimos en el programa Hoy, fue una broma que nosotros hicimos", acotó Gali.

SEGUIR LEYENDO:

Inés Gómez Mont regaló a Galilea Montijo un BOLSO que ahora cuesta DOS MILLONES y medio de pesos

De comprar ropa de paca a bolsos de 3 millones: la evolución de GALILEA MONTIJO

RMG