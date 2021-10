Dramas coreanos protagonizados por Seo Kang Joon que te enamorarán de este actor

¿Quién es Seo Kang Joon? El actor coreano es un joven de 28 años que se desempeña como estrella de doramas, también es modelo. Además, fue parte del grupo K-Pop 5urprise que se disolvió en 2020.

Su banda estaba formada pro actores que fueron entrenados para cantar y bailar, por lo que su verdadera vocación siempre ha sido la pantalla, pertenecieron a la agencia Fantagio Entertainment de ASTRO.

Durante su carrera, Seo Kang Joon fue relacionado sentimentalmente con la actriz Kim So Eun, quien era muy cercana a él y sus compañeros, pero todo se trató de rumores.



El actor se ha dedicado mayormente a la actuación de doramas, aunque tiene en su haber algunas películas. Checa las recomendaciones de la semana y enamórate de este idol.

Doramas de Seo Kang Joon

Are you human too?

Es uno de los doramas más vistos. La trama sigue la vida de Nam Shin, un joven de familia rica. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo un día sufre un accidente que lo deja en coma. Su madre, Oh Ro Ra, quien es una de las autoridades de ciencia e inteligencia cerebral decide crear un androide con el nombre de Nam Shin III cuya apariencia es la misma que su hijo.



El robot conoce a So Bong, la guardaespaldas del verdadero Nam Shin, pero sin saberlo, ella comienza a enamorarse a pesar de que un robot no puede tener sentimientos.

When the Weather is Fine

Dorama de romance que sigue la vida de Hae Won, una joven de buen carácter que lleva una vida normal. Ella es una experta en el violonchelo y aunque gracias a su habilidad ganó vida social, también fue duramente herida. Por ello, no confía en la gente y mantiene su corazón cerrado.



Cuando decide volver a su pueblo natal se reencuentra con Eun Seob, un antiguo compañero de secundaria quien dirige una librería. Al conseguir un trabajo de medio tiempo en el lugar, la vida de ambos comienza a cambiar.

Love Refresh

Dorama de Seo Kang Joon que retrata la vida de Seom Nam Joo, un joven que no sabe sobre el amor, pero escribe las mejores historias de romance y da conferencias para aconsejar a sus amigas sobre relaciones.



Cuando intenta trabajar en su nuevo proyecto se enfrentará a un gran obstáculo: su historia no es realista y retrata un amor unilateral. Es ahí cuando entra Hyun Ji Eun, una mujer exitosa que está interesada en los negocios, pero también anhela una relación.

