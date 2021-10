Doramas coreanos protagonizados por Yoo Seung Ho, conoce a uno de los mejores actores

¿Sabías quién es Yoo Seung Ho? Este actor coreano tiene 28 años y es conocido por su aparición en varios doramas y películas de Asia.

Gracias a su buena apariencia logró hacer su debut en el mundo artístico luego de aparecer en un anuncio publicitario, ya que madre envió una foto de su hijo. Tras aparecer en la película "The Way Home", su carrera despegó en la actuación.



Yoo Seung Ho ya cumplió con su servicio militar obligatorio y lo culminó en 2014. Su más reciente trabajo fue en este año con la serie When Flowers Bloom, I Think of the Moon, que se estrenará muy pronto. Checa las recomendaciones con los mejores doramas de Yoo Seung Ho y enamórate del actor coreano.

Doramas de Yoo Seung Ho

I'm not a robot

Uno de los doramas coreanos más vistos. La historia cuenta la vida de Kim Min Kyu, un joven rico que sufrió un gran trauma cuando era niño, por lo que ahora es alérgico a los humanos.



Debido a su condición jamás ha tenido una cita romántica, pero todo cambia cuando conoce a Jo Ji Ah, una joven que por alguna razón finge ser un robot.

Memorist

Dorama de Viki que sigue la vida de Dong Baek, un estudiante de secundaria que tiene una vida normal, hasta que adquiere un poder sobrenatural. El joven puede tocar a cualquier persona y leer su memoria, aprovechando su habilidad decide convertirse en un detective años más adelante.

Ahora como parte de la justicia tiene el objetivo de atrapar a todos los criminales que sea posible, pero se enfrentará a un misterioso caso de un asesino en serie.

Imaginary Cat

Dorama web que puedes ver en YouTube. La trama se centra en Hyun Jong Hyun, un joven escritor de cómics que trabaja en una librería. Tiene una personalidad obstinada y es muy egocéntrico. A pesar de su forma de ser tiene un gato llamado Boggil, a quien rescató de la calle en un día lluvioso y es el único al que le cuenta sus problemas.

