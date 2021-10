Isabela Vega nunca habló su RUPTURA de Alberto Vázquez; ¿Qué sucedió?

Isela Vega nunca superó la ruptura con Alberto Vázquez, confesó el hijo del cantante y de la actriz, Arturo Vázquez, quien dijo que su mamá jamás le mencionó que su papá hubiera sido el amor de su vida tras su dolorosa separación.

“Mi mami nunca pudo superar el no haberlo recuperado. Cada vez que yo hablaba de mi papá, ella me decía: ‘No, no quiero que me hables de él’”, reveló el actor durante el programa de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante, El minuto que cambió mi destino.

“Eso es un claro signo de que sigues amando a esa persona”, siguió Arturo Vázquez, “cuando una persona no te interesa y te hablan de ella.. cuando sí te llega dices, no me toques ese tema”, dijo cuando recordó que no sabía por qué le gustaba hablar de ese tema con su mamá Isela Vega.

A mi me hubiese gustado mucho haberlos visto juntos, declaró Arturo Vázquez. Recordó que cuando Alberto Vázquez tenía shows, su vida era difícil como niño, ya que convivía muy poco con su papá debido a que dormía mucho en el día para que por las noches cantara y se desvelaba en los shows nocturnos.

El trágico accidente que marcó la niñez de Arturo Vázquez

Además, su mamá, Isela Vega no quería que él estuviera alejado mucho tiempo de ella, aunque también señaló que vivió algo parecido con ella que con Alberto Vázquez por su demandante carrera como actriz.

En un año, en 1968, Isela Vega participó en 14 películas. “En un año pude haberme subido a un avión unas cuatro veces a los cuatro años agarrado de la mano de una aeromoza para que visitara a mis tíos en Hermosillo, Sonora”, dijo el actor.

A sus 10 años, Arturo Vázquez sufrió un duro golpe cuando sus tíos y primos fueron víctimas de un terrible accidente de avión donde todos perdieron la vida. La avioneta se cayó “se partió la familia, se partió mi vida a mis 10 años”.

SEGUIR LEYENDO:

Alberto VÁZQUEZ odia a Enrique GUZMÁN por poner en peligro su vida: VIDEO

RMG