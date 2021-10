Grupo Firme anuncia "NUEVO" integrante; ¿es Lapizito?

En medio de la polémica por la denuncia de Gomita contra su papá por maltrato físico y psicológico, Lapizito anunció a través de sus redes sociales que llegará a Grupo Firme como uno de sus integrantes y Eduin Caz lo confirmó en medio de una reunión.

A través de sus historias en Instagram, Fredy Ordaz, conocido como Lapizito, mostró la reunión que tuvo con los integrante de Grupo Firme incluyendo a Eduin Caz y entre broma señalaron que el comediante ahora es parte de la agrupación.

“Luego por qué dice mi mamá que me junto con puro borracho”, se escucha al payasito en el video que compartió en Instagram en donde se le puede ver tomándose una foto con los integrantes de la agrupación que decidieron llamarlo “Lapizito Firme” como apodo por ser ahora uno de ellos.

Jhonny Caz también compartió en sus historias de Instagram un video en el que presenta de manera oficial al joven comediante como parte de la agrupación, aunque podría tratarse únicamente de una colaboración en la que Lapizito sería parte del espectáculo durante uno de los conciertos.

“Lapizito” habla sobre Gomita

Hace algunos días Araceli Ordaz, conocida como Gomita, compartió unos videos en sus redes sociales en los que denuncia por maltrato físico y psicológico por parte de su padre, en ellos la también conductora muestra algunos golpes en su rostro.

“Llevo mucho tiempo guardando, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara”, dijo Gomita.

Al respecto, Lapizito compartió un clip en el que no da detalles y pide respeto para la privacidad de su familia, sobre todo para su hermano, Lapizin, pues es menor de edad y le han llegado mensajes en redes para contarle una versión que, asegura, está basada en “chismes”.

“Una persona muy importante que es mi hermano, que estoy totalmente seguro que le están mandando mensajes. Un menor de edad que está creciendo con este tipo de cosas y viendo como tanta gente se está metiendo, opinando, tantos chismes que están saliendo que no son ciertos”, dijo.

Añadió que la supuesta infidelidad de su padre con su cuñada es totalmente falsa: “Discúlpenme por tirarles teatrito, pero es totalmente falso, o sea, nada que ver, se la bañaron machín”.

Fredy Ordaz, "Lapizito". Foto: Instagram @lapizitooficial

