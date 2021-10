Carmen Electra eleva la temperatura con su silueta perfecta

Así. Como si el tiempo no trascurriera, la reconocida actriz estadounidense, Tara Leigh Patrick –Carmen Electra- se mostró una vez en las redes sociales para cautivar a sus seguidores. En una imagen en la que, una vez más luce despampanante, la rubia de ojos azules cautivó a miles de cibernautas con un nuevo posteo que publicó en su cuenta de Instagram. Así, Carmen Electra no deja nada librado al azar, pues en esta oportunidad eligió realzar su figura de una particular manera: con todo su cuerpo desnudo, tendida sobre una camilla a modo de spa, con trozos de comida en sus partes íntimas y dos rodajas de pepino en sus ojos.

Además, en su post que ya cuenta con casi 65 mil me gusta y cientos de comentarios que hacen alusión a sus pronunciadas curvas, la modelo, cantante y actriz, deja lucir sus pronunciadas curvas y su bronceado logrado a la perfección. Sin rodeos a la hora de mostrarse a sus seguidores en todo el mundo, la rubia no escatimó en detalles a la hora de compartir su producción. “Don’t be thistry be hungry”, dice el texto que ella misma eligió para acompañar su atrevida imagen de Instagram, donde deja ver su cuerpo perfecto.

No sólo su figura trabajada es lo que realza su belleza. Carmen Electra es dueña de unos grandes ojos azules y un rostro de refinadas facciones. Todo en conjunto, la ha convertido en una de las actrices norteamericanas más bellas del mundo del espectáculo. Incluso, en varios films la tersura de su rostro ha ganado los primeros planos entre su variada producción como actriz.

Lo cierto es que por estos días y a sus 49 años, nada parece opacar su belleza física y su talento artístico. Es que además de contar con una vasta experiencia como modelo y actriz, Carmen ha sabido concretar varios proyectos como productora.

Carmen Electra posando. Fuente: Instagram Carmen Electra

Su trabajo para colaborar con investigaciones relacionadas con el cáncer también ha sumado un perfil filantrópico a su carrera. De hecho, ella es una de las fundadoras de Head To Hollywood, una entidad dedicada a los pacientes con tumores cerebrales. El motivo que la impulsó a generar un proyecto de esta índole residió en que su madre murió de esta dura enfermedad a los 61 años.