Exatlón México: Karina Rodríguez revela sus planes tras dejar el reality de TV Azteca

Esta semana la última eliminada de Exatlón, Karina Rodríguez compartió algunas de las experiencias que atravesó durante la competencia, sí bien, el tiempo que perteneció a los Conquistadores fue corto, logró demostrar que cuenta con valentía y fortaleza dignas de un atleta de su talla.

Sí bien, las cosas cambian una vez que se está fuera de las competencias, también existen otras alternativas, Karina dejó claro, que le encanta su vida y ello significa que estará abierta a posibilidades que se le presenten.

“Es un momento de despedida, por lo general no queremos pasar por ese tipo de situaciones” lamentó Karina

Karina afirmó lo complicado que le resulta despedirse de compañeros y de la oportunidad de seguir en el juego compitiendo, sin embargo, resulta muy grato para ella recibir mensajes de cariño y de apoyo.

Karina comentó que dentro del equipo azul las estrategias nadie las llevaba oficialmente, y que la decisión de enviar a Duggan y no a Tanya, parece haberse realizado bajo los análisis de la estadística, ya que los integrantes hicieron anotaciones. A pesar de que la decisión fue aceptada por los integrantes e incluso por Duggan, las cosas podrían cambiar y dar un giro inesperado, ya que no siempre la estadística demuestra el rival que debería ser el siguiente en la eliminación, esto se debe a que hay quienes corren más carreras o se sacrifican más por el punto ganador.

“Puede que mi estadística sea más baja pero me arriesgué a correr más” mencionó Karina

Respecto a su desarrollo dentro de Exatlón, la también peleadora de artes marciales, Karina Rodríguez, nos recuerda que no hay probabilidad de realizar las cosas diferentes sí esto fuera posible durante la competencia y deja en claro que hace caso a sus emociones.

"No cambiaría nada de lo que hice, la verdad yo voy haciendo las cosas conforme me nace, creo que volvería a vivir la experiencia igual, no se puede cambiar nada de lo que ya está"dijo Karina