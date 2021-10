DUNE estreno: Qué dice la crítica, cómo y dónde ver la película en México

Bien dicen que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla; este 21 de octubre por fin llega a las salas de cine y HBO Max la tan esperada cinta ‘Dune’, dirigida por Denis Villeneuve y que cuenta con un reparto de altura en el que sobresalen los nombres de estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa y Oscar Isaac.

Los fanáticos de la ciencia ficción tuvieron que esperar poco menos de un año para por fin verla, y es que tuvo algunos retrasos debido a la pandemia por Covid-19. Originalmente, ‘Duna’ iba a llegar a los cines de todo el mundo el 20 de noviembre de 2020, pero la crisis sanitaria obligó al estudio Warner Bros. a empujarla hasta este fin de semana con el objetivo de no perder cantidades millonarias de dinero.

¿De qué trata ‘Dune’?

Esta es una adaptación del libro de 1965 de Frank Herbert, y se centra en Paul Atreides (Timothée Chalamet) quien se aventura al planeta Arrakis; repleto de amenazas, con la finalidad de asegurar el futuro de su gente.

La familia Atreides es la que gobierna al planeta oceánico Caladan, y la cinta arranca uando el patriarca Duke Leto (Isaac) recibe una asignación del Emperador para trasladarse a Arrakis, un peligroso planeta desértico.

Una vez en Arrakis, Leto y el resto de su familia se hacen cargo de la extracción de melange o "especia", una sustancia misteriosa que prolonga la vida humana y mejora las capacidades cognitivas.

Cuando estalla un conflicto entre las fuerzas malévolas para controlar el abastecimiento del recurso más preciado de la existencia –un producto capaz de liberar el potencial más grande de la humanidad– descubrirá que únicamente sobrevivirán aquellos capaces de conquistar su miedo.

¿Qué dice la crítica tras su estreno?

Esta película fue proyectada previamente en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde los críticos la recibieron de manera magnífica, asegurado que visualmente es una maravilla, pues tiene elementos altamente sofisticados en la producción de efectos especiales; además, la musicalización a cargo de Hans Zimmer crea una atmósfera perfecta.

Tras su estreno mundial, la crítica especializada también consideraron que el reparto hace un gran trabajo; en especial porque se trata de jóvenes talentosos que interpretan muy bien cada uno de sus papeles.

Y aunque se espera que esta película sea una de las mejor recibidas del año, incluso posicionándose como una de las favoritas a tener más de una nominación a los premios Oscar, algunos espectadores la han calificado como aburrida y decepcionante.

¿Cómo y cuándo verla?

‘Dune’ se encuentra disponible en todas las salas de cine del país; sin embargo, también podrás disfrutarla a través de la plataforma HBO Max a partir de este jueves 21 de octubre a las seis de la tarde (hora del centro de México).