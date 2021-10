Ruby Rose revela que dejó la serie de “Batwoman” por abuso de compañeros y productores

Ruby Rose dejó la serie de “Batwoman” de una forma bastante abrupta, por lo que WarnerBros tomó cartas en el asunto al confirmar que se había ido sin dar motivos aparentes; situación que cambió este miércoles cuando la actriz confirmó que el motivo por el que abandonó la producción tenía que ver con un tema de abuso que se vivía dentro entre los trabajadores.

Después de grabar la primera temporada, Ruby dejó la filmación sin dar motivos aparentes en ese momento, pero ahora, decidió romper con el silencio para confirmar los motivos por los que no quiso continuar con el proyecto de Warner.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz no dudó en dejar las declaraciones donde explica los motivos por los que abandonó el proyecto. En dichas declaraciones confirmó que el motivo fue porque su compañero Dougray Scortt, quien daba vida a Jacob Kane en la serie, agredió a otras actrices, es decir, que tenía un comportamiento abusivo y violento.

“Hizo daño a una doble, gritaba a las mujeres como si fueran perros. Aquello fue una pesadilla”, a lo que agregó: “A mis queridos fans, por favor ya no me pregunten si volveré a esa serie”, dejando claro que no está de acuerdo con ese tipo de comportamientos.

Un mensaje para Peter Roth

En sus mensajes en redes sociales aprovechó para mandarle un mensaje al chairman de Warner Bros Televisión, Peter Roth, quien supuestamente habría expresado que solo tenía 10 días para regresar al set de grabaciones, ya que en caso de no hacerlo iba a correr a todos. Además de confirmar que había contratado a un investigador privado para que la siguiera.

“Peter Roth, eres la primera. Eres el capítulo uno. No estoy segura si lo dejaste después de ser ascendido al más alto puesto porque no podías dejar de obligar a mujeres jóvenes a plancharte los pantalones, sobre tu paquete, mientras los seguías llevando puesto o si lo dejaste después de contratar a un detective privado para que me siguiera, y a quien despediste en cuanto el informe no encajaba con tu narrativa. En cualquier caso, en lo que te concierne, hay ya un ejercicio esperándote”, escribió en sus historias de Instagram.

Contra Caroline Dries

La actriz no dudó en ir contra la showrunner de Batwoman, quien obligó al personal a trabajar durante la pandemia, esto a pesar de no presentarse más que tres ocasiones durante la grabación, es decir, no cumplir con sus funciones durante la grabación. Al final de sus publicaciones dejó claro que ella no abandonó nada, sino que la misma producción fue la que sen encargó de matar al personaje.

“No volvería por ninguna cantidad de dinero, ni, aunque me pusieran una pistola en la cabeza. Y TAMPOCO ABANDONÉ. YO NO ABANDONO. Fueron ellos quienes destrozaron a Kate Kane y Batwoman, no yo”, sentenció.

