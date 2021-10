Natalia Téllez revela el posible nombre de su bebé en Netas Divinas

Netas Divinas abrió el programa de este miércoles con una gran sorpresa para todos los fans, ya que aprovecharon para revelar el posible nombre del futuro bebé de Natalia Téllez, quien cada episodio sigue enamorando a la gente al mostrar como va creciendo su panza y con ella la futura criatura que llegará para alegrar la vida de la conductora y su pareja.

En esta ocasión, con menos de 5 minutos de programa, Paola Rojas y Nat ya estaban dejando mucho de que hablar para sus seguidores, ya que no dudaron en contar una curiosa historia que ocurrió en el aeropuerto, pero lo más importante llegó cuando sin querer queriendo confirmaron el posible nombre de la nueva integrante de la familia de Netas Divinas, ya que obviamente, todas las conductoras terminarán por consentir a la criatura como si fueran parte de su familia.

Nat abrió el programa contando una historia de una mujer que llegó por atrás para acariciarle la panza de embarazada, situación que en un inicio expresó como extraña, ya que se imaginó que se trabaja de una mujer que no conocía y que solo quería bendecirla por estar cada día más cerca de dar a luz; cuando se sentó en el sillón con el resto de la plantilla se reveló que es persona era Paola, quien acaba de ver la publicación en insta donde mostraba el crecimiento de su panza.

La revelación del nombre

Después de contar como fue que se la encontró en el aeropuerto y corrió para abrazar su panza por la espalda de su compañera en el programa, Paola explicó que acaba de ver la publicación de Téllez, donde se mostraba como su panza dejaba de ser una cosita chiquita para empezar a convertirse en una panza grande, de una hermosa embarazada.

“Iba en el coche viendo unas fotos hermosas que Natalia acaba de publicar en Instagram, donde ya se veía su pancita ya no tan pancita, ya más bien, tendiente a panzota; la veo hermosa y estoy emocionada, pero conmovida de ser tía de Emilia, porque así se va a llamar la bebé”, expresó Paola.

Después de escuchar esta declaración, la futura madre de Netas Divinas no dudó en ratificar la información. Después que las cuatro confirmaran que la pequeña se llamará Emilia, la conductora del noticiero matutino siguió con su historia donde expresó que no podía creer que al levantar la cara estaba viendo a Nat con la misma ropa, inclusive expresó que dudó estar sobria porque no creía que eso estuviera ocurriendo.

Te puede interesar: Natalia Téllez presume su LUJOSA casa en exclusiva zona de la CDMX