Bolero que saltó a la fama con Luisito Comunica atacó sexualmente a una joven: lo atraparon gracias al video de YouTube

El ex convicto Roque Tenorio, mejor conocido como ‘El Rocky de Tepito’, quien saltó a la fama tras ser entrevistado por el youtuber Luisito Comunica, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven identificada como Andrea.

De acuerdo con lo dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez, ‘El Rocky’ Drogó y atacó sexualmente a Andrea en 2019 , quien lo identificó ante la Fiscalía capitalina gracias al video que subió el influencer y gracias al cual se hizo famoso. De acuerdo con el relato de la víctima, el sujeto le dio un jugo con sustancias que la hicieron perder el conocimiento; luego de que eso pasara, él la habría violado.

‘El Rocky’ habría usado su supuesta fama

La víctima difundió en redes sociales que conoció en persona a ‘El Rocky’ en septiembre de 2019 tras refugiarse de la lluvia cerca de Palacio Nacional. Ella lo reconoció por la entrevista de Luisito Comunica; conversaron un poco y luego se despidieron, pero meses después se encontró nuevamente con ‘El Rocky’, al reconocerse aceptó tomar un jugo con él porque anteriormente había sido amable.

“Me reconoció al instante, me dijo que me iba a invitar un jugo para platicar chido, me dio sus cosas que usa para bolear zapatos y las puso en su cubeta blanca, me dijo que se las cuidara, yo lo esperé mientras él fue por el jugo”, reveló la joven el año pasado cuando emitió su denuncia. Después de eso, sólo recuerda haber llegado a la escuela con la playera al revés.

Luego de contar a sus compañeros y autoridades escolares lo sucedido fue atendida en la enfermería de la institución y llevada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Posteriormente pudo interponer una denuncia en el Ministerio Público, fue ahí cuando se percató que en su celular había fotos y videos que ‘El Rocky’ tomó mientras abusaba de ella.

Luisito comunica se deslindó del caso

Cuando el influencer Luisito Comunica se enteró de la denuncia dijo no tener ningún tipo de relación con él y lamentó el abuso sexual: “Hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso. Ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal. No tengo ningún tipo de relación con él. Siento profundamente lo sucedido, de todo corazón”, explicó en su cuenta de Twitter.

