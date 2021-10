Netflix: La serie MÁS conmovedora basada en HECHOS REALES en la plataforma; ideal para ver este 2 de octubre

En esta época de confinamiento, el recurrir a series vía plataformas de streaming se ha convertido en una constante, y debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, las personas pasan prolongadas cantidades de tiempo en casa, por lo que las películas y series se volvieron en un oasis para todos los miembros de la familia.

Es bajo este panorama de alta demanda que durante todo el año surgieron en Netflix nuevos lanzamientos que, junto con los programas clásicos se instalaron como los favoritos de los seguidores.

Qué ver en Netflix

Vale la pena recordar que tras la llegada del coronavirus a México, las personas suelen estar más tiempo en redes sociales pero también en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix o Disney Plus.

Es por eso que en este mes de octubre, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes.

Por esta razón, hemos creado una selección de una serie para ver este fin de semana, acompañado de tus seres queridos; esta serie te llenará de fuertes emociones.

Ésta es una de las series más conmovedoras en Netflix. Foto: Especial

De qué trata "Las cosas que limpiar"

Esta es una serie que ha cautivado desde su llegada a la plataforma este mes de octubre, y de acuerdo a la crítica especializada, se trata de una producción audiovisual en la cual podemos encontrar una combinación de emotividad, emoción, y drama en proporciones equilibradas, por lo que sin duda esta es una serie que no te puedes perder dentro de la gigante de streaming.

“Las cosas por limpiar'' es una serie que ha llamado la atención debido a que está basada en hechos reales e inspirada en el libro Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive, mismo que retrata las vivencias de Stephanie Land, y debido a su cautivadora y fuerte historia se convirtió en uno de los libros más vendidos en el año 2019 en Estados Unidos.

Esta serie estadounidense es una producción original de Netflix, y se trata de una serie a cargo de Molly Smith Metzler.

Ésta aclamada serie cuenta con 10 capítulos y nos narra la historia de Alex, una simpática joven de 20 años originaria de Alaska, y a pesar de que es una mujer que tiene un una vida por delante y decenas de sueños por cumplir, lo cierto es que sus planes se ven truncados paulatinamente debido a la violenta actitud de su pareja, Sean.

Y es precisamente bajo este complicado panorama que viven millones de mujeres alrededor del mundo, que la protagonista de esta fuerte historia se ve obligada a abandonar el remolque en el que vive con su pareja debido a que sus abusos la sobrepasaron.

Debido al infierno que vive al lado de este hombre, Alex escapa a medianoche junto a su hija de tres años, Mary, y roba un automóvil que posteriormente le servirá para dormir.

Sin embargo, pronto algo cambiará su vida para siempre y se ve obligada a hacer de todo para sobrevivir, esto debido a que las acecha un trabajador social que amenaza con quitarle la custodia de su más grande tesoro: su hija.

Es así que comenzará un árido terreno lleno de desafíos para ésta madre soltera, y para sobrevivir deberá enfrentarse a decenas de adversidades en la calle con tal de proteger a su pequeña, a quien además busca darle el cariño y amor que cualquier niña de tres años necesita para crecer.