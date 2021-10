La triste historia de Jahvel Johnson: pasó de ser indigente a cantar en el Metro, ganar un reality y morir en el olvido

Uno de los grandes talentos descubiertos gracias a un reality show fue el de Pablo López, artísticamente conocido como Jahvel Johnson, quien pasó de ser un indigente a alcanzar la fama gracias a un programa de televisión; sin embargo, no fue posible que se mantuviera y murió casi en el olvido.

A través de redes sociales, diferentes periodistas y personas allegadas al cantante informaron que perdió la vida a causa de un infarto fulminante a los 51 años de edad. Pablo López dejó este plano terrenal un mes y medio después de que su hija perdiera la vida.

Jahvel Johnson, como se hizo llamar, ganó la primera temporada de "México Tiene Talento" en 2014 y con ello un millón de pesos y la oportunidad de grabar un disco. Sin embargo, poco tiempo después se quedó sin dinero y sin oportunidades en el medio. Aquí te contamos la difícil vida que tuvo.

Se perdió de niño y nunca más volvió a su casa

Pablo López contó durante su participación en "México Tiene Talento" la historia de su vida. De niño, a los cinco años salió de su casa en Torreón, Coahuila, y nunca más volvió pues no supo el camino para regresar.

Las autoridades lo intentaron meter en una casa hogar, sin embargo, al no haber espacio terminó en un reformatorio hasta que lo adoptó una familia. "Me llevé las mañas que había aprendido en el reformatorio para Estados Unidos, cosa que no les agradó... se cansaron de mis desmanes y desplantes y me mandaron de vuelta al Distrito Federal", señaló. A su regreso, vivió ocho años en la calle.

Empezó a cantar en el Metro de la CDMX

En su paso por la calle, un amigo le regaló una grabadora y con esa empezó a cantar en el Metro, lo que le permitió dejar las calles y tener un sustento.

En 2014, Jahvel Johnson participó en "México Tiene Talento", donde logró conmover a los jueces, incluso hizo llorar a Ximena Sariñana y pasó directamente a la Semifinal del concurso que finalmente ganó.

"Se junto a una amiga que conoció desde que él andaba de “Cantante del Metro” y adopto a una niña. En menos de un año JAHVEL JOHNSON, perdió su popularidad, perdió su dinero y perdió su contrato de cantante. Yo solo pude decir por medio de un correo, 'Es triste decirlo, pero sacamos de la calle a un indigente y ahora lo estamos regresando a la misma, pero es aún más triste, porque lo ilusionamos'", señaló Jorge Ávila, coordinador de Marketing en Sony, en su cuenta de Facebook.

"A mi jefe y a mí nos pidieron apoyarlo, mi jefe les dijo “Ya no puedes regresar al Metro, con la fama que hiciste, puedes buscar acomodo en algún lugar y con una o 2 presentaciones a la semana, puedes ganar lo que en un mes te daba en el Metro” y si, eso lo vi factible. Entre mi amigo el productor Mariano y yo lo apoyamos durante poco más de un mes, haciendo casting a varias cantantes que incluso habían participado en “La Voz”. Mariano tenia la idea de hacer un grupo y coros como para un cantante de Soul y Blues, el tiempo nos ganó, teníamos otro proyecto en puerta y JAHVEL resulto un poco más difícil de lo que pensábamos", agregó Ávila. Cuando todo el éxito del reality se acabó, tomó la decisión de irse con su esposa y su hija a Veracruz a vender dulces.

Su hija murió en septiembre de 2021

Su pequeña hija murió el 11 de septiembre pasado. A través de un video compartido en sus redes sociales, compartió unas reflexiones de este acontecimiento, pues cuatro días después de la pérdida de su hija, cumplió 51 años de edad.

En el clip, agradeció a todas las personas que lo acompañaron. "Digamos que estoy dolido, pero no mucho. Hice lo mejor que pude, amor no le faltó para nada".

"No tengo cinco chavos ni nada, era la única, así que me quedé vacío. Estoy muy agradecido con dios que se la llevó cuando iba a dejar de ser niña. Yo pienso que ella ya me está esperando y me tocaría a mí alcanzarla y a su mamá también", señaló en el video y agradeció nuevamente a las personas que lo acompañaron en su viaje.

Un mes y medio después de que su hija murió, Jahvel Johnson alcanzó a su hija "en el cielo", pues aseguró que ella lo estaba esperando. El cantante murió a causa de un infarto fulminante.

"El 11 de septiembre de este año, me enteré de la muerte de su hija, no creía la noticia y él me lo ratifico, 4 días después de la muerte de la niña cumplió 51 años y lo escuche muy triste. Este 18 de octubre a un mes una semana de la muerte de su hija JAHVEL JOHNSON ha muerto víctima de un infarto. Me siento muy triste porque no pude ayudar a JAHVEL en poder trascender aún más", finalizó el empleado de la disquera.

