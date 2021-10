3 Doramas coreanos sobre amores imposibles que te harán llorar sin parar

Octubre es el mes para disfrutar de las mejores películas y series de terror, pero si lo tuyo no es este género, puedes encontrar otras opciones de entretenimiento en las principales plataformas de streaming.

Los doramas coreanos son actualmente de las series más vistas en Netflix y otros sitios de Internet debido a la popularidad de la cultura coreana, el K-Pop y "Squid Game".



Mes con mes se estrenan nuevas producciones asiáticas que superan otras apuestas internacionales, también hay muchas historias que se han convertido en las favoritas de las fans y no pasan de moda a pesar de los años. Si necesitas desahogarte o buscas una historia romántica, checa estas recomendaciones que te harán llorar sin parar por el amor imposible que viven los protagonistas.

Doramas que te harán llorar sin parar

My love from the star

Dorama protagonizado por Kim Soo Hyun. La historia cuenta la vida de Do Min Joon, es un joven extraterrestre con una apariencia perfecta y ha vivido en Corea del Sur desde el año 1609, lleva 400 años fingiendo ser humano. Además posee grandes habilidades sobrehumanas.

En el tiempo actual, Min Joon está a punto de regresar a su planeta, pero conoce a Cheon Song Yi, una famosa actriz de la que se enamora. Ahora, se niega a abandonar la Tierra, pero su amor parece imposible.

300 años de amor

Drama coreano más triste de amor que sigue a Kim Boong Do, un joven erudito de la época antigua que apoya a la reina In Hyun. También posee un talismán que lo salva de morir en medio de una pelea, pero este lo termina transportando a la época actual. Ahí conoce a Choi Hee Jin, una actriz que espera recobrar la fama al interpretar a In Hyun.



La protagonista lo ayudará a conocer la historia moderna, mientras él cambia algunos sucesos del pasado, mientras se enamoran poco a poco, pero al pertenecer a eras diferentes, su amor parece imposible.

49 Days

K-Drama que sigue la vida de Shin Ji Hyun, una mujer que parece tenerlo todo en la vida, está a punto de casarse, pero descubre la infidelidad de su novio. Además, sufre un accidente que la deja en coma, pero recibe la oportunidad de revivir por 49 días.



Durante ese periodo de tiempo vive en el cuerpo de Song Yi Kyung, una empleada de medio tiempo y debe encontrar a 3 personas que lloren lágrimas verdaderas por ella antes de morir.