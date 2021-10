3 Dramas coreanos protagonizados por Hwang In Yeop, uno de los actores MÁS populares

¿Quién es Hwang In Yeop? El actor coreano es conocido por ser un modelo profesional y hace un par de años comenzó su carrera en los doramas. Tiene 30 años, (31 en edad coreana) y se hizo mayormente popular gracias a "True Beauty", además está por estrenar su primera serie como protagonista.

Al igual que los actores de "El Juego del Calamar", el idol ganó mucha atención a nivel mundial y sus seguidores en las redes sociales aumentaron considerablemente.

Hwang In Yeop ha protagonizado muy pocos dramas coreanos, pero han sido suficientes para ganarse un lugar entre las fans. El actor no lamenta haber iniciado en la actuación siendo mayor. Algunas de sus series están disponibles en la plataforma Viki y uno de sus proyectos se estrenará en Netflix.

Doramas de Hwang In Yeop

True Beauty

Dorama basado en un webtoon que puedes ver en Viki. Es protagonizado por Hwang In Yeop y sigue la vida de una joven que sufre bullying en la escuela por ser considerada fea. Luego de que su padre pierde dinero en un negocio, la familia se muda a su antiguo barrio, por lo que es transferida a un nuevo colegio.



Ahí decide cambiar su apariencia y con ayuda del maquillaje se transforma en una joven hermosa. En su nueva escuela conoce a Su Ho y a Seojun, dos de los estudiantes más guapos, pero también que son enemigos entre sí. Esta serie impulsó la carrera del modelo.

18 Again

Este K-Drama es el remake de la película "17 again". La trama sigue la vida de Jung Da Jung, una joven casada con Hong Dae Young de 37 años. Ambos tienen una familia con dos hijos, ella es una locutora novata, pero ya no soporta a su pareja. Él es despedido de su trabajo y ni su esposa ni sus hijos lo quieren, por lo que recibe los papeles de divorcio.



Cuando el protagonista se arrepiente de su vida actual, se transforma en un joven de 18 años nuevamente para recuperar la oportunidad que perdió a lo largo de los años. Es así que regresa a su antigua secundaria bajo el nombre de Go Woo Young, pero tendrá que decidir si quedarse así para siempre o arrepentirse.

The Sound of Magic

Drama protagonizado por Hwang In Yeop que se transmitirá por Netflix, aún no hay fecha de estreno. La trama se centra en Yoon Ah Yi, una estudiante de secundaria que trabaja medio tiempo para poder hacerse cargo de su hermana menor ya que desconoce el paradero de sus padres.



A pesar de todo, ella pudo ingresar a una buena escuela, ahí conode a Na II Deung, un compañero con el que compite constantemente por ser la primera de la clase. Cuando se encuentra con Lee Eul, descubre que es un mago y el la ayudará a superar las dificultades de su vida, mientras también se enamora de su compañero.