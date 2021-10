Adele hace LLORAR a todo Internet con "Easy On Me"; así reaccionaron las redes

La noche del jueves 14 de octubre Adele lanzó el video de "Easy On Me", primer sencillo de su álbum "30", que está próximo a estrenar. La canción se ha ubicado en las principales listas de popularidad, además de que se ha convertido en el tema de conversación de los usuarios de redes sociales, a quienes ha conmovido el tema.

La cantante británica regresa con fuerza a la música después de cuatro años de dejar los escenarios, pues tras su divorcio de Simon Konecki, la intérprete de "Someone Like You" ha dado un cambio radical en su vida, ya que además de bajar de peso, consiguió un nuevo amor, y todos estos acontecimientos han servido de inspiración para su nuevo álbum de estudio.

"A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades hogareñas sobre mí misma. Me he desprendido de muchas capas, pero también me envolví en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y sanas con las que liderar, y siento que por fin he encontrado mi sentimiento de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida. Y por eso, estoy lista para sacar finalmente este álbum", confesó en una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

La artista de 33 años admitió en una publicación en sus plataformas que vivió etapas muy difíciles durante su separación. Indicó que se descuidó y que sufrió mucho, sin embargo, sus amigos estuvieron ahí para apoyarla. Ahora, todos esos altibajos quedarán plasmados en "30", su siguiente material discográficos.

Así reaccionan a "Easy On Me" de Adele

Desde que Adele dio a conocer que estaría de regreso, los usuarios de redes sociales estaban preparándose para llorar, pues es bien sabido que la cantante tiene canciones muy sentimentales. "Easy On Me", no fue la excepción y algunos de los memes que circulan reflejan dolor y tristeza.

Los fans más atentos a los detalles pudieron observar que la cantante cuenta una historia por medio de sus videos, ya que en "Easy On Me", hace una referencia a sus éxitos "Rolling In The Deep" y a "Hello".

Los seguidores de la artista británica parecen estar satisfechos con la nueva canción y con el videoclip, sobre todo porque muestra a una Adele, empoderada y fuerte, que regresa para imponerse como una de las máximas estrellas de la música y llevarse más reconocimientos además de los 15 premios Grammy y el Oscar que tiene por la banda sonora de James Bond Skyfall.