Simon Grossmann alista regreso a México; gira iniciará en CDMX

Tras el lanzamiento de su disco “Bahía Margarita” a inicios de este año, Simon Grossmann se alista para presentarlo en vivo el próximo mes de diciembre con una gira que arrancará en la Ciudad de México, luego de la pandemia de coronavirus que impidió los conciertos para prevenir los contagios.

Del disco “Bahía Margarita”, se desprende el sencillo “Vicio” en el que cuenta con la colaboración del rapero venezolano Trainer, material del que hace unos días presentaron el video oficial que fue grabado en Acapulco, ya que el nombre del álbum está inspirado en un lugar lleno de sol, arena, mar y mucho color.

“Trabajar con Trainer fue un placer, no lo conocía, pero la canción tenía ese espacio vacío que me parecía importante que contará con otro estilo. Mi productor lo invitó y en un principio dijo que no se identificaba con la letra y la música, quizá lo sentía muy romántico, pero su novia lo escuchó y le dijo que iba con su esencia, así que se sumó y el resultado es increíble”, agregó Grossmann.