El percusionista Pablo Gómez-Molina se desnuda en el escenario

Con más de 20 años como percusionista, Pablo Gómez-Molina evoluciona y se pasa al frente del escenario para sorprender al público dando voz a sus temas, lo que le permite no sólo tomar más protagonismo, sino conectar con sus emociones para poder contar su historia de vida, a través de las canciones.

“Como percusionista nadie te ve y jamás tendrás la culpa de algo, sonríe, pero no es una cuestión de ego lo que me animó a cantar, en realidad me encanta acompañar a otros. Es sólo la necesidad orgánica de querer contar mi historia, porque conecto mucho más con mis emociones, de cierta manera me desnudo tanto, que es algo que con otros instrumentos no me ha pasado jamás”, afirmó el músico español.