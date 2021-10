April Bowlby, Elasti-Girl en 'Doom Patrol', una heroína flexible

Desde que April Bowlby inició el viaje en el DC Universe como Rita Farr/Elasti-Girl, primero en Titans y luego en Doom Patrol, la actriz estadounidense se compara con su personaje, ya que asegura que ha crecido de manera impresionante.

“Me he convertido en una persona más segura, interpretar este personaje me ha ayudado también a crecer como persona y siento que he evolucionado como lo ha hecho Rita. He cambiado, confío más en mis habilidades, justo como Rita”, aseguró en entrevista para El Heraldo de México.

El interpretar a una superheroína significa mucho para April pues Elasti-Girl no está conectada con sus súper poderes, entonces tiene que recorrer un viaje para convertirse en Elasti-Girl. Además, considera que trabajar en DC Universe es un sueño hecho realidad. “Es sorprendente, es el lugar más hermoso y solidario para trabajar y vivir. Cuando vino (la oportunidad) estaba en shock, no sabía que era posible, pero ha sido esperanzador”.

Rita Farr es una exitosa actriz de Hollywood que mientras grababa una escena cae al río e inhala un gas tóxico, lo que la convierte en Elasti-Girl. Esta temporada, Farr se enamora, lo que señala April Bowlby que así descubre una nueva capacidad de crecer y envolverse en caminos que no hizo antes pues creyó que no pertenecía. “Ella tiene estas constantes voces en su cabeza que le dicen que no es lo suficientemente buena, que no puede hacer cosas, y ahora hay alguien en su vida que la hace crecer más allá de lo que pensó que sería posible. Es feliz”

La tercera temporada de Doom Patrol se estrenó el 23 de agosto de 2021 por HBO Max, y el grupo de superhéroes tienen una misión que resolver y viajes en el tiempo que tomar.

Jane, Rita, Larry, Cliff y Vic pasan de ser un grupo de superhéroes no aceptados por la sociedad a convertirse en una familia. “Los espectadores realmente amarán la tercera temporada porque es la más conectada emocionalmente que hemos tenido hasta ahora. También es la más loca porque hay viajes a través del tiempo, nuevos personajes, el maquillaje es increíble, se va volviendo mejor y mejor, y las historias son más fascinantes, los personajes se vuelven más como tu familia”

Por Lesliee Medina

