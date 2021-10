"Creí que era un error": Vanessa Ozayín, "La Vecina", revela que tiene cáncer

Vanessa Oyarzín, conocida como "La Vecina", ha sido diagnosticada con cáncer de tiroides, por lo que en los días recientes se sometió a una operación para retirarle un tumor cancerígeno en la glándula. En un principio, la conductora pensó que se trataba de Covid, pero tras un chequeo los resultados arrojaron otro diagnostico.

La Vecina agregó que uno de sus planes es convertirse en madre, pero su doctor le recomendó esperarse por un año, por esta razón su ginecólogo inició un tratamiento para la fertilidad, mismo que ya dio inicio. Oyarzín compartió la noticia a través de un comunicado de prensa colocado en su cuenta oficial de Instagram.

No cae en la tristeza

La también modelo otorgó una entrevista para la revista TvNotas en donde compartió su experiencia con el oncólogo, quien le informó que los tumores que tenía cáncer. "Me puse a llorar, no creía que me estuviera pasando a mí. Siempre he sido una mujer sana, me cuido muchísimo; creí que era un error", enfatizó.

Aunque la enfermedad fue difícil de digerir, canalizó sus sentimientos en su trabajo para no caer en la tristeza. Comenzó el tratamiento recomendado por su médico para descartar que el cáncer haya hecho metástasis.

Captura de pantalla

Tratamiento con yodo

Al mismo tiempo, su doctor le notificó que el tratamiento para convertirse en madre se tiene que realizar con yodo radioactivo. En este momento, se mostró arrepentida por no haber sido madre en el pasado. Fue la semana pasada cuando se sometió a la cirugía para retirar el tumor, por lo que tiene que esperar a que cicatrice para volver a hacerse estudios.

En caso de que el cáncer siga en su organismo tendrá que iniciar el tratamiento de yodo pero también aislarse en su casa debido a las emisiones radioactivas.