Anne with an E: Actriz presume su nueva imagen tras raparse por el cáncer: "Soy hermosa" | FOTOS

El pasado mes de junio, Miranda McKeon, la actriz que participa en las tres temporadas de la exitosa serie de Netflix, Anne with an E, reveló que padece cáncer de mama. Ahora, la joven de 19 años presumió su nueva imagen tras raparse, mostrando su belleza natural.

Desde que fue diagnosticada, la joven que interpreta a Josie Pye en la famosa producción de la plataforma de streaming ha estado compartiendo con sus seguidores cómo ha sido su tratamiento, detallando todas y cada una de sus quimioterapias.

Un mes después de dar a conocer que tiene cáncer, Miranda McKeon compartió una fotografía en la que sostiene un cartel con la frase: "Segundo round de quimioterapia". En aquel entonces reveló el gran temor de tener que decirle adiós a su larga cabellera rubia.

"Tengo tanto miedo de perder mi cabello. Espero que la gorra fría sea efectiva y que no lo pierda todo. No quiero volver a sentirme enferma hasta otra semana. Esta mañana me sentí triste hasta la médula", escribió en su cuenta de Instagram.