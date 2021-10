Rita Ora eleva la temperatura de Instagram con su perfecta silueta

La alegría, el talento y la magia con los que la británica Rita Ora ha sabido cautivar a sus millones de fans en todo el mundo, son dotes que han quedado claramente selladas en las imágenes, videos y mensajes que a menudo sabe compartir la joven estrella en sus redes sociales.

Nada menos que en horas recientes, la despampanante rubia de ascendencia kosovar, de treinta años, difundió una foto en la que se la ve descontracturada, con un bronceado perfecto y recostada en un amplio sillón. “Smiles all around. Hope you had an amazing weekend”, dice la cantante a sus seguidores que en breves minutos coparon su post con comentarios que halagan su belleza y carisma.

Como no podía ser otro modo y haciendo honor a sus dotes de actriz, bailarina y cantante, no dudó en lucir un pequeño bikini en tonos celestes y blancos; conjunto que dejó entrever sus curvas perfectas y su cuerpo atlético.

Como suele suceder cada vez que la estrella sube una publicación en su cuenta de Instagram, la admiración que genera entre sus fans y seguidores sale a la luz al instante. De hecho, en tan sólo unas pocas horas, Rita Ora cosechó casi 300 mil likes y otros miles de comentarios en los que se enaltece su belleza y capacidad para deslumbrar a su público.

Rita Ora posando en bikini. Fuente: Instagram Rita Ora

Además de poseer un cuerpo privilegiado, Rita Ora se caracteriza por ser una de las cantantes más jóvenes y con mayor éxito en el mundo, gracias a su voz y su carisma desplegado sobre el escenario. En 2013, de hecho, fue reconocida como la mejor artista británica solista. Una extensa trayectoria como actriz también ha nutrido su perfil como estrella indiscutida a nivel mundial. Ahora sus fans pueden hacerle llegar sus reconocimientos y admiración con sólo acceder a su cuenta de Instagram.